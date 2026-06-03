Более 10 млн жителей регионов страны поучаствовали в предварительном голосовании «Единой России». Партия определяет самых сильных кандидатов, ориентируясь на выбор людей, избиратели формируют список тех, кто отправится на осенние выборы.

«ЕР руководствуется принципом – всё решают люди. Избирателям даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти. Это наша позиция, она проверена временем. Она предполагает особую ответственность кандидатов перед гражданами. Такой подход означает политическую зрелость партии, её готовность работать в интересах миллионов людей», – заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Кандидаты подали 22 тысяч заявлений для участия в предварительном голосовании. Из них 1300 заявлений – от участников СВО. В число победителей «кандидатской гонки» вошли 480 участников спецоперации. Конкурс на выборах в Госдуму составил 11,6 человек на место, на выборах в регионах – семь человек на место.

«Это хороший результат. И лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам– тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО. Президент неоднократно говорил о том, как важно помогать им найти себя уже в новой жизни, а управление и государственное управление, это, безусловно, самое важное, что может быть в смысле применения сил этих людей. Ветераны специальной операции проявили себя и в ходе общения с гражданами. Надеюсь, все они ориентированы на практические результаты», – отметил Дмитрий Медведев.

Участие в предварительном голосовании для кандидатов от партии «Единая Россия» является обязательным с 2009 года. Это единственная политическая партия в стране, отбирающая кандидатов в депутаты всех уровней через открытое всенародное волеизъявление.

«Избиратель чувствует, что правящая партия не просто ведёт популистскую политику, декларируя лозунги, а отчитывается реальными делами и советуется со своими сторонниками по будущим кандидатам от партии», – подчеркнул председатель Высшего совета партии Борис Грызлов.

В новую Народную программу «Единой России», которая формируется на основе предложений граждан и станет основным документом на следующие пять лет, на момент подготовки публикации поступило более 1,5 млн инициатив.

Их анализ показал, что партия должна дать ответ на семь ключевых вызовов, в том числе: демографический вызов, новые профессии и дефицит кадров, неравенство в развитии российских регионов, экономическое давление и экономическое развитие.

«С этим связано стремительное развитие новых технологий и обеспечение безопасности нашей страны. Эти семь вызовов легли в основу соответствующих семи партийных приоритетов, реализации которых и будет посвящена Народная программа», – пояснил Дмитрий Медведев.

В ближайшее время «Единая Россия» представит политическую программу на долгосрочную перспективу.

В Ленинградской области праймериз «Единой России» прошел без нарушений. В процедуре поучаствовали 98 708 человек – это 6,85% от общего числа избирателей региона. Для выдвижения в депутаты Государственной Думы от Ленинградской области зарегистрировались 50 человек, в том числе пять участников СВО. В Законодательное собрание региона на сайте pg.er.ru зарегистрировались 398 кандидатов, среди которых 27 участников специальной военной операции.

Депутат Госдумы от Ленинградской области («Единая Россия»), лидер предварительного голосования по Гатчинскому одномандатному округу №113 Сергей Яхнюк выразил признательность участникам предварительного голосования.