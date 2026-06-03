На предприятии АО «Завод „Кризо“», расположенном в Гатчине Ленобласти, прошли обыски.
Ранее Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по статье 199.2 УК РФ (сокрытие средств, предназначенных для взыскания налогов). Подозреваемыми по делу проходит председатель совета директоров АО «Завод „Кризо“», генеральный директор и собственник на 65% Сергей Богданов, пишет 47news,
По версии следствия, к лету прошлого года у «Кризо» накопились долги по налогам, страховым взносам и сборам более чем на 18 млн рублей. Чтобы деньги не списывали автоматически, Богданов попросил контрагентов переводить платежи на другие счета. Таким образом под списание, предположительно, не попало около 15 млн рублей.