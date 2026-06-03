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На заводе «Кризо» в Гатчине прошли обыски

На предприятии АО «Завод „Кризо“», расположенном в Гатчине Ленобласти, прошли обыски.

Ранее Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по статье 199.2 УК РФ (сокрытие средств, предназначенных для взыскания налогов). Подозреваемыми по делу проходит председатель совета директоров АО «Завод „Кризо“», генеральный директор и собственник на 65% Сергей Богданов, пишет 47news,

По версии следствия, к лету прошлого года у «Кризо» накопились долги по налогам, страховым взносам и сборам более чем на 18 млн рублей. Чтобы деньги не списывали автоматически, Богданов попросил контрагентов переводить платежи на другие счета. Таким образом под списание, предположительно, не попало около 15 млн рублей.

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Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти до вечера 4 июня

В регионе пройдут дожди с грозой. Также ожидается туман.

Гидрометцентр России ввел предупреждение о непогоде в Ленинградской области до вечера четверга. В этот период в регионе пройдут дожди с грозой, также местами ожидается туман.

«Туман. Период предупреждения с 00 ч. 04 июня до 08 ч. 04 июня. Местами туман», — указано в сообщении.

Экстренное предупреждение по грозе будет действовать с 12 до 20 часов 4 июня.

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Фото на миниатюре: magnific

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штормовое предупреждение Гидрометцентр России

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