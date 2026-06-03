В регионе пройдут дожди с грозой. Также ожидается туман.

Гидрометцентр России ввел предупреждение о непогоде в Ленинградской области до вечера четверга. В этот период в регионе пройдут дожди с грозой, также местами ожидается туман.

«Туман. Период предупреждения с 00 ч. 04 июня до 08 ч. 04 июня. Местами туман», — указано в сообщении.

Экстренное предупреждение по грозе будет действовать с 12 до 20 часов 4 июня.

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