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В Старой Ладоге по инициативе ФосАгро открылась фотовыставка проекта «Национальные костюмы России»

В стенах Староладожского Никольского мужского монастыря, в крипте Храма святителя Иоанна Златоуста, открылась фотовыставка проекта «Национальные костюмы России» фотохудожника Костаса Асимиса, которая продлится до 14 июня.

В Старой Ладоге по инициативе ФосАгро открылась фотовыставка проекта «Национальные костюмы России» - В стенах Староладожского Никольского мужского монастыря, в крипте Храма святителя Иоанна Златоуста,
Фото: здесь и далее Евгений Гордеев

Выставка открыла свои двери по инициативе ФосАгро и при участии отметившего недавно 10-летний юбилей волховского музейно-выставочного центра «Пятнадцатый элемент». Экспозиция, в которой фотограф решил проанализировать и запечатлеть душу Русского Севера, стала прекрасным подарком для жителей и гостей древнего города. Сам фотограф, родившийся в послевоенном Ташкенте и живущий в настоящее время в Греции, давно стал проводником русской культуры для зарубежного зрителя.

Как отметил на открытии выставки директор волховского филиала АО «Апатит» Антон Николаев, представленные здесь костюмы, фотографии, историческая атмосфера Старой Ладоги и музеев подчёркивает единство веры, церкви, нашей исторической памяти и патриотизма.

В Старой Ладоге по инициативе ФосАгро открылась фотовыставка проекта «Национальные костюмы России» - В стенах Староладожского Никольского мужского монастыря, в крипте Храма святителя Иоанна Златоуста,

«Выставка с успехом прошла в других городах присутствия компании ФосАгро — Череповце и Балакове — и вот наконец добралась до нас. Представленные работы не только сделаны с большой любовью и усердием, но и подчёркивают единство и огромное культурное наследие Российского государства», – прокомментировал Антон Николаев.

Как рассказали организаторы выставки, нынешняя экспозиция — результат нескольких лет кропотливой работы в этнографических экспедициях. В объективе мастера застыли образы прошлого: девушки в расшитых жемчугом кокошниках, душегреях и сарафанах, парни в льняных рубахах, перехваченных яркими кушаками. Все костюмы относятся к периоду конца XIX – начала XX века и привезены из разных уголков — Русского Севера, Брянщины, Республики Беларусь.

Посетить открытие выставки посчастливилось и юным воспитанникам программы «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) из Волхова, пробудив у ребят интерес к народному искусству и напомнив им о богатстве традиций.

«Меня поразило разнообразие женских нарядов, особенно праздничные костюмы. Особенно запомнился наряд невесты, ведь он выглядел невероятно изысканно и привлекательно. Помимо этого, внимание привлекают групповые фотографии, на которых запечатлена жизнь прошлых эпох», – рассказалаЕлизавета Лупанова, ученица школы №8 г. Волхова, воспитанница АНО «ДРОЗД-Волхов»

В Старой Ладоге по инициативе ФосАгро открылась фотовыставка проекта «Национальные костюмы России» - В стенах Староладожского Никольского мужского монастыря, в крипте Храма святителя Иоанна Златоуста,

В свою очередь, игумен Филарет, настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря заметил, что уникальность этой выставки заключается в том, что она позволяет заглянуть в прошлое.

«Хочу, чтобы подобные проекты имели продолжение. Почему? Потому что сегодня рассказывать о традициях наших предков — это нужно, это своевременно, это очень благодарно, чтоб наше подрастающее поколение не стеснялось своего прошлого, не стеснялось своих традиций, своей веры. Поэтому надеюсь, что те люди, которые будут приходить сюда к нам в гости и смотреть экспонаты, выставленные на этой выставке, безусловно, будут получать огромную пользу для себя и что-то уносить в своем сердце, в своей душе», – сказал игумен Филарет.

Теги

Старая Ладога АО Апатит «ФосАгро» ДРОЗД-Волхов
Новости Экономика

Лужский производитель стеклянной тары вложит 920 млн рублей в модернизацию завода

В рамках Петербургского международного экономического форума — 2026 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и член совета директоров ООО «Петербургское стекло» Фёдор Крепак подписали соглашение о модернизации производства.

Компания инвестирует 920 миллионов рублей в обновление мощностей. Проект предполагает замену стекловаренной печи и установку новой производственной линии. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что это вклад в технологическую независимость страны.

«Президент ставит задачи по развитию собственных производств, и Ленинградская область их последовательно решает», — подчеркнул глава региона.

Модернизация будет проходить в три этапа. Первая очередь запланирована на 2026 год, вторая — на 2027–2028 годы, третья — на 2028–2029 годы. Полное завершение работ намечено на 2029 год. После модернизации мощность предприятия достигнет 45 тысяч тонн стекломассы и 120 миллионов единиц стеклянной тары в год. Планируемые налоговые отчисления в бюджет составят 136 миллионов рублей.

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