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Гарик Сукачев, Газманов и мотопарад: опубликована программа мотофестиваля «Балтик Ралли» в Выборге

С 23 по 26 июля Выборг вновь станет столицей байкерского движения – в городе пройдет мотофестиваль «Балтик Ралли», который традиционно собирает тысячи гостей из разных регионов России. Организаторы уже опубликовали программу мероприятия.

Гарик Сукачев, Газманов и мотопарад: опубликована программа мотофестиваля «Балтик Ралли» в Выборге - Фестиваль, проходящий под патронажем губернатора Ленобласти, объединит концерты, мотопробеги, спорти
Фото: сайт «Балтик Ралли»

Фестиваль, проходящий под патронажем губернатора Ленобласти, объединит концерты, мотопробеги, спортивные соревнования и памятные акции. В этом году на сцену выйдут известные российские артисты: 24 июля перед зрителями выступит Гарик Сукачев, 25 июля — Олег Газманов и группа «Чиж & Co», а завершит музыкальную программу 26 июля Александр Скляр вместе с группой «Ва-банкъ».

В программе фестиваля также запланированы вечеринка в яхт-клубе «Лавола», акция «Бессмертный мотополк», открытие второй очереди мемориала «МотоПарк Мира на поле Пасхина», мотосвадьба, парады байкеров, соревнования по фигурному вождению и мотогонки.

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Кроме того, гостей ждут экскурсии на мотоциклах, выставка кастомных байков, клуб знакомств, а также турниры по теннису и домино. Организаторы предлагают участникам приехать в народных костюмах и привезти флаги своих городов и мотоклубов.

Теги

Балтик Ралли Выборг Ленобласть программа мотофестиваль
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На федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 21 июля

Во вторник, 21 июля, на ряде федеральных трасс Ленобласти будут действовать временные ограничения движения в связи с проведением плановых работ, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

На федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 21 июля - Большинство ограничений будет действовать до 20:00.
Фото: freepik

Ограничения затронут трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда», А-181 «Скандинавия», А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала», А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга», А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой и Р-23  «Псков».

В течение дня дорожные службы будут выполнять ремонт покрытия и обочин, замену и установку дорожных знаков, восстановление барьерных ограждений, нанесение разметки, покос травы, очистку проезжей части и полосы отвода, а также другие работы по содержанию федеральных автодорог. Большинство ограничений будет действовать до 20:00.

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Теги

ограничено движение Ленобласть дороги

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