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Новости Экономика

Лужский производитель стеклянной тары вложит 920 млн рублей в модернизацию завода

В рамках Петербургского международного экономического форума — 2026 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и член совета директоров ООО «Петербургское стекло» Фёдор Крепак подписали соглашение о модернизации производства.

Компания инвестирует 920 миллионов рублей в обновление мощностей. Проект предполагает замену стекловаренной печи и установку новой производственной линии. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что это вклад в технологическую независимость страны.

«Президент ставит задачи по развитию собственных производств, и Ленинградская область их последовательно решает», — подчеркнул глава региона.

Модернизация будет проходить в три этапа. Первая очередь запланирована на 2026 год, вторая — на 2027–2028 годы, третья — на 2028–2029 годы. Полное завершение работ намечено на 2029 год. После модернизации мощность предприятия достигнет 45 тысяч тонн стекломассы и 120 миллионов единиц стеклянной тары в год. Планируемые налоговые отчисления в бюджет составят 136 миллионов рублей.

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Лужский район пмэф ПМЭФ-2026
Новости Экономика

Во Всеволожском районе построят новый логистический центр

На полях ПМЭФ-26 подписано соглашение о строительстве нового логистического центра во Всеволожском районе Ленобласти. Проект реализует компания «Девелопмент-Е».

Новый комплекс будет иметь площадь 14,67 тыс. кв. метров. Он сможет обрабатывать до 300 тонн грузов в сутки и обслуживать до 85 грузовых машин ежедневно. Общий объём инвестиций в проект составит 3,1 млрд рублей. После запуска логистического центра планируется создать около 700 рабочих мест.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подчеркнул важность таких проектов для качества жизни людей, отметив, что близость складов и распределительных центров к торговым сетям ускоряет и упрощает доставку товаров покупателям.

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03.06.2026
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Теги

Ленобласть Всеволожский район пмэф логистический центр ПМЭФ-2026 Девелопмент-Е

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