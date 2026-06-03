В рамках Петербургского международного экономического форума — 2026 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и член совета директоров ООО «Петербургское стекло» Фёдор Крепак подписали соглашение о модернизации производства.

Компания инвестирует 920 миллионов рублей в обновление мощностей. Проект предполагает замену стекловаренной печи и установку новой производственной линии. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что это вклад в технологическую независимость страны.

«Президент ставит задачи по развитию собственных производств, и Ленинградская область их последовательно решает», — подчеркнул глава региона.

Модернизация будет проходить в три этапа. Первая очередь запланирована на 2026 год, вторая — на 2027–2028 годы, третья — на 2028–2029 годы. Полное завершение работ намечено на 2029 год. После модернизации мощность предприятия достигнет 45 тысяч тонн стекломассы и 120 миллионов единиц стеклянной тары в год. Планируемые налоговые отчисления в бюджет составят 136 миллионов рублей.