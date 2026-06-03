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Новости Социум

В школах Ленинградской области масштабируют программы по информатике и искусственному интеллекту

Платформа «Алгоритмика» и образовательные программы по информатике и искусственному интеллекту будут масштабированы в школах Ленинградской области. Меморандум о цифровом развитии подписали «Сбербанк», «Алгоритмика» и правительство региона.

В школах Ленинградской области масштабируют программы по информатике и искусственному интеллекту - Платформа «Алгоритмика» и образовательные программы по информатике и искусственному интеллекту будут
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Документ скрепили подписями вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин, председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и директор по работе с государственным сектором «Алгоритмики» Станислав Косарев. Александр Кялин отметил, что Сбербанк является не просто надёжным партнёром, а настоящим другом региона во всех сферах жизни.

«От Единой карты жителя «Ленинградская» и карты школьника, которая экономит время и нервы одним касанием, до медицинских умных тонометров и дистанционного наблюдения за пациентами — это технологии, которые помогают здесь и сейчас. И самый важный шаг — в школы приходят «Алгоритмика» и программы по искусственному интеллекту. Это не просто уроки информатики. Это возможность дать ребятам навыки, с которыми они не будут отставать, а будут опережать. Спасибо партнёрам за веру в наших детей», — подчеркнул вице-губернатор.

Ранее совместно с «Алгоритмикой» Сбербанк уже проводил в Ленинградской области образовательные сессии по развитию навыков работы с искусственным интеллектом у школьников и педагогов.

Теги

Ленобласть Алгоритмика
Новости Социум

В Ленинградской области подписали контракты на ремонт объектов теплоснабжения

В регионе полностью завершено заключение контрактов на ремонт объектов теплоснабжения и котельных.

Председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов 2 июня сообщил о заключении контрактов на подготовку инфраструктуры теплоснабжения  к зимнему периоду.

Ежегодно в регионе необходимо ремонтировать около 4% всех теплосетей региона, что позволяет снижать уровень их износа. Реализация этих мер ведется в муниципальных образованиях на условиях софинансирования.

«По электросетевому хозяйству в регионе процент износа также постепенно уменьшается, в том числе благодаря привлечению федеральных средств на ремонт и замену сетей. Количество аварий на электросетях за прошедший год сократилось на 15%. В планах сетевых компаний на 2026 год - ремонт ВЛ 35 кВ и выше общей протяженностью около 300 км», - добавил Сергей Морозов в ходе пресс-конференции «Интерфакс».

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Теги

теплоснабжение

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