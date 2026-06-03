Платформа «Алгоритмика» и образовательные программы по информатике и искусственному интеллекту будут масштабированы в школах Ленинградской области. Меморандум о цифровом развитии подписали «Сбербанк», «Алгоритмика» и правительство региона.

Документ скрепили подписями вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин, председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и директор по работе с государственным сектором «Алгоритмики» Станислав Косарев. Александр Кялин отметил, что Сбербанк является не просто надёжным партнёром, а настоящим другом региона во всех сферах жизни.

«От Единой карты жителя «Ленинградская» и карты школьника, которая экономит время и нервы одним касанием, до медицинских умных тонометров и дистанционного наблюдения за пациентами — это технологии, которые помогают здесь и сейчас. И самый важный шаг — в школы приходят «Алгоритмика» и программы по искусственному интеллекту. Это не просто уроки информатики. Это возможность дать ребятам навыки, с которыми они не будут отставать, а будут опережать. Спасибо партнёрам за веру в наших детей», — подчеркнул вице-губернатор.

Ранее совместно с «Алгоритмикой» Сбербанк уже проводил в Ленинградской области образовательные сессии по развитию навыков работы с искусственным интеллектом у школьников и педагогов.