На ПМЭФ — 2026 на стенде Ленинградской области член совета директоров ООО «Петербургское стекло» Фёдор Крепак озвучил инициативу по подготовке стекловаров, которую поддержал губернатор Александр Дрозденко.

На сегодняшний день только один техникум в стране — в Гусь-Хрустальном — готовит таких специалистов, а кадровый голод в отрасли колоссальный. На базе техникума в Луге будет создана уникальная для России программа подготовки стекловаров, которая станет готовить студентов из трёх районов. Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области форсирует запуск подобных образовательных программ также в Киришах и Кингисеппе, где расположены стекольные заводы.

В этом году по инициативе предприятия и при поддержке комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области создан территориальный кластер стекольной промышленности. Кластер работает на технологический суверенитет и кооперацию смежных отраслей. Новые рабочие места будут создаваться в первую очередь для жителей области, а бизнес готов помогать с обучением.