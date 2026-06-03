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Новости Социум

В Ленобласти начнут готовить стекловаров — уникальную программу запустят в Луге, Киришах и Кингисеппе

На ПМЭФ — 2026 на стенде Ленинградской области член совета директоров ООО «Петербургское стекло» Фёдор Крепак озвучил инициативу по подготовке стекловаров, которую поддержал губернатор Александр Дрозденко.

На сегодняшний день только один техникум в стране — в Гусь-Хрустальном — готовит таких специалистов, а кадровый голод в отрасли колоссальный. На базе техникума в Луге будет создана уникальная для России программа подготовки стекловаров, которая станет готовить студентов из трёх районов. Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области форсирует запуск подобных образовательных программ также в Киришах и Кингисеппе, где расположены стекольные заводы.

В этом году по инициативе предприятия и при поддержке комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области создан территориальный кластер стекольной промышленности. Кластер работает на технологический суверенитет и кооперацию смежных отраслей. Новые рабочие места будут создаваться в первую очередь для жителей области, а бизнес готов помогать с обучением.

«Это правильный пример, когда предприятие создаёт кластер от подготовки кадров до целой ниши. У нас должны быть свои профессиональные стекловары, настоящие династии», — подчеркнул глава региона Александр Дрозденко.

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Александр Дрозденко луга Кириши Кингисепп пмэф ПМЭФ-2026
Новости Социум

В Ленинградской области подписали контракты на ремонт объектов теплоснабжения

В регионе полностью завершено заключение контрактов на ремонт объектов теплоснабжения и котельных.

Председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов 2 июня сообщил о заключении контрактов на подготовку инфраструктуры теплоснабжения  к зимнему периоду.

Ежегодно в регионе необходимо ремонтировать около 4% всех теплосетей региона, что позволяет снижать уровень их износа. Реализация этих мер ведется в муниципальных образованиях на условиях софинансирования.

«По электросетевому хозяйству в регионе процент износа также постепенно уменьшается, в том числе благодаря привлечению федеральных средств на ремонт и замену сетей. Количество аварий на электросетях за прошедший год сократилось на 15%. В планах сетевых компаний на 2026 год - ремонт ВЛ 35 кВ и выше общей протяженностью около 300 км», - добавил Сергей Морозов в ходе пресс-конференции «Интерфакс».

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Теги

теплоснабжение

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