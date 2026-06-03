На ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и учредитель компании «СКСР «Туриндустрия» Сергей Моренков подписали соглашение о сотрудничестве. Проект предполагает создание на берегу Суходольского озера многофункционального спортивно-рекреационного кластера.

На площади 40,4 гектара появятся жилая и коттеджная застройки, гостиничный комплекс, SPA-зона, пляж и спортивная инфраструктура: площадки для тенниса, мини-футбола и волейбола, ледовая арена и крытый бассейн. Концепция пространства базируется на принципах скандинавской архитектуры — лаконичном и функциональном дизайне. Территория будет организована как целостная среда для круглогодичного проживания, отдыха и оздоровления.

«Для региона это новые гостиницы в Громово и развитие туризма в Приозерском районе. Здорово, что компания готова не только строить, но и участвовать в совершенствовании областных законов. И особенно ценно, что соглашение не налагает на бюджет финансовых обязательств — это честное и долгосрочное партнёрство», — отметил глава региона.

ООО «СКСР Туриндустрия» с 2025 года выступает инвестором и оператором проекта комплексного развития территории в Громово, где планирует создать всесезонный курорт с гостиницами, апарт-отелями, спортивной и оздоровительной инфраструктурой. «СКСР «Туриндустрия» входит в многопрофильный холдинг СКСР (включающий «Автополе», «ЛенРеактив» и другие предприятия).