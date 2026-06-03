weather 17.1°
$ 73.34
85.12

Главная / Новости / Спортивно-рекреационный кластер появится в Громово Приозерского района

Новости Спорт

Спортивно-рекреационный кластер появится в Громово Приозерского района

На ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и учредитель компании «СКСР «Туриндустрия» Сергей Моренков подписали соглашение о сотрудничестве. Проект предполагает создание на берегу Суходольского озера многофункционального спортивно-рекреационного кластера.

Спортивно-рекреационный кластер появится в Громово Приозерского района - На ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и учредитель компании «СКСР «Туриндустр
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

На площади 40,4 гектара появятся жилая и коттеджная застройки, гостиничный комплекс, SPA-зона, пляж и спортивная инфраструктура: площадки для тенниса, мини-футбола и волейбола, ледовая арена и крытый бассейн. Концепция пространства базируется на принципах скандинавской архитектуры — лаконичном и функциональном дизайне. Территория будет организована как целостная среда для круглогодичного проживания, отдыха и оздоровления.

«Для региона это новые гостиницы в Громово и развитие туризма в Приозерском районе. Здорово, что компания готова не только строить, но и участвовать в совершенствовании областных законов. И особенно ценно, что соглашение не налагает на бюджет финансовых обязательств — это честное и долгосрочное партнёрство», — отметил глава региона.

ООО «СКСР Туриндустрия» с 2025 года выступает инвестором и оператором проекта комплексного развития территории в Громово, где планирует создать всесезонный курорт с гостиницами, апарт-отелями, спортивной и оздоровительной инфраструктурой. «СКСР «Туриндустрия» входит в многопрофильный холдинг СКСР (включающий «Автополе», «ЛенРеактив» и другие предприятия).

Теги

Александр Дрозденко пмэф громово ПМЭФ-2026
Новости Социум

В Ленинградской области подписали контракты на ремонт объектов теплоснабжения

В регионе полностью завершено заключение контрактов на ремонт объектов теплоснабжения и котельных.

Председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов 2 июня сообщил о заключении контрактов на подготовку инфраструктуры теплоснабжения  к зимнему периоду.

Ежегодно в регионе необходимо ремонтировать около 4% всех теплосетей региона, что позволяет снижать уровень их износа. Реализация этих мер ведется в муниципальных образованиях на условиях софинансирования.

«По электросетевому хозяйству в регионе процент износа также постепенно уменьшается, в том числе благодаря привлечению федеральных средств на ремонт и замену сетей. Количество аварий на электросетях за прошедший год сократилось на 15%. В планах сетевых компаний на 2026 год - ремонт ВЛ 35 кВ и выше общей протяженностью около 300 км», - добавил Сергей Морозов в ходе пресс-конференции «Интерфакс».

Вам будет интересно
Ленинградская область подпишет на ПМЭФ более 20 соглашений на 300 млрд рублей
Ленинградская область подпишет более 20 соглашений в рамках Петербургского международного форума. Общий объем инвестиций - не менее 300 млрд рублей, с...
03.06.2026
127

Теги

теплоснабжение

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году

09:49 01.06.2026

В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

08:39 03.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться