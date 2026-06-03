На ПМЭФ правительство Ленинградской области и группа «Трест» подписали соглашение о строительстве семейного гостинично-оздоровительного комплекса в Сосновском сельском поселении Приозерского района. Общий объём инвестиций составит 15 миллиардов рублей.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что комплекс будет ориентирован на развитие лыжного, велосипедного и водного спорта, трейлраннинга и других активностей.

«Соглашение объёмное — 15 млрд рублей. Площадь — 44 гектара, семейный гостинично-оздоровительный комплекс, почти 1000 номеров. «Трест» — наш надёжный партнёр, умеет давать качество. Их квартальная застройка всегда вызывала уважение. Переход в нишу индустрии гостеприимства вызывает уверенность, что всё будет реализовано поэтапно и в заявленные сроки», — сказал глава региона.

Комплекс будет рассчитан на 913 номеров, площадь территории составит 44 гектара. Проект разбит на три этапа. Завершение первого этапа запланировано на 2029 год, второго — на 2031 год, третьего — на 2036 год. АО «Строительный трест» работает на рынке с 1992 года и за это время сдало более 160 объектов общей площадью 4,2 миллиона квадратных метров.