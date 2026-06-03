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Новости Социум

Курортный комплекс за 15 млрд рублей построят в Приозерском районе Ленобласти

На ПМЭФ правительство Ленинградской области и группа «Трест» подписали соглашение о строительстве семейного гостинично-оздоровительного комплекса в Сосновском сельском поселении Приозерского района. Общий объём инвестиций составит 15 миллиардов рублей.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что комплекс будет ориентирован на развитие лыжного, велосипедного и водного спорта, трейлраннинга и других активностей.

«Соглашение объёмное — 15 млрд рублей. Площадь — 44 гектара, семейный гостинично-оздоровительный комплекс, почти 1000 номеров. «Трест» — наш надёжный партнёр, умеет давать качество. Их квартальная застройка всегда вызывала уважение. Переход в нишу индустрии гостеприимства вызывает уверенность, что всё будет реализовано поэтапно и в заявленные сроки», — сказал глава региона.

Комплекс будет рассчитан на 913 номеров, площадь территории составит 44 гектара. Проект разбит на три этапа. Завершение первого этапа запланировано на 2029 год, второго — на 2031 год, третьего — на 2036 год. АО «Строительный трест» работает на рынке с 1992 года и за это время сдало более 160 объектов общей площадью 4,2 миллиона квадратных метров.

Теги

Приозерский район Ирина Дрозденко пмэф ПМЭФ-2026
Новости Социум

В Ленинградской области подписали контракты на ремонт объектов теплоснабжения

В регионе полностью завершено заключение контрактов на ремонт объектов теплоснабжения и котельных.

Председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов 2 июня сообщил о заключении контрактов на подготовку инфраструктуры теплоснабжения  к зимнему периоду.

Ежегодно в регионе необходимо ремонтировать около 4% всех теплосетей региона, что позволяет снижать уровень их износа. Реализация этих мер ведется в муниципальных образованиях на условиях софинансирования.

«По электросетевому хозяйству в регионе процент износа также постепенно уменьшается, в том числе благодаря привлечению федеральных средств на ремонт и замену сетей. Количество аварий на электросетях за прошедший год сократилось на 15%. В планах сетевых компаний на 2026 год - ремонт ВЛ 35 кВ и выше общей протяженностью около 300 км», - добавил Сергей Морозов в ходе пресс-конференции «Интерфакс».

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Теги

теплоснабжение

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