Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км тр.р 657 съезд с А-120 на М-10 направление на г.МСК с 08:00 до 19:00,ремонт, замена силового барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 0-49-0 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, химическая обработка нежелательной растительности (борщевик);

км 0-34-0 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочине и откосах;

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 65-101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 55-59 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, содержание локальных очистных сооружений.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 40-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом.

А-181 «Магистральная»:

км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;

км 8-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 21-45 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка п/ч механизированным способом;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения и бордюрного камня;

км 21-26 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-74 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих элементов на барьерном ограждении типа «Нью-Джерси»;

км 69-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 49-51, транспортная развязка км 70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов а/ б покрытия;

км 40-74 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, отключение электропитания для чистки изоляции и технического обслуживания ТП и ШНО поочерёдно;

км 78-121 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы вручную, очистка тротуаров от пыли и грязи.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 71-31-71 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочине и откосах;

км 113-99 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, обработка борщевика в полосе отвода.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-16 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, покос травы на обочинах механическим способом;

км 19-27 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, гидроизоляция трещин в АБП;

км 40-52 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета с ПЧ механическим способом (ПУМ).

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 55-31-55 ограничение скорости движения в оба направления. Третья левая закрыта, вторая и первая ограничение скорости до 70км/ч с 09:00 до 17:00, Очистка/мойка разделительной полосы;

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая сторона с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочине, откосах, полосе отвода.