На ПМЭФ вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский выступил на сессии «Малоэтажная Россия: новая география семейной жизни» с заявлением о развитии индивидуального жилищного строительства в регионе через механизм комплексного развития территорий (КРТ).

По словам Барановского, ИЖС в Ленинградской области становится полноценным направлением жилищного развития, поэтому регион выстраивает для него такую же градостроительную дисциплину, как для крупных жилых кварталов. По поручению губернатора держится баланс, при котором две трети ввода должны приходиться на индивидуальное и малоэтажное строительство.

«При переводе крупных территорий под жилищное строительство мы сразу закладываем механизм КРТ: считаем нагрузку на дороги, сети, социальные объекты, благоустройство и эксплуатацию. Дом должен появляться там, где заранее понятны водоснабжение, электроснабжение, газ, подъезды и общественные пространства. Формат КРТ позволяет закрепить эти обязательства до начала активного освоения участков. Так мы переводим рост ИЖС в управляемое развитие населённых пунктов», — отметил вице-губернатор.

Отметим, что Ленинградской области по итогам 2025 года удалось перевыполнить план по вводу жилья. Так, за прошлый год в области возвели 4,2 миллиона квадратных метров жилья — это 120,6% от плана и на 4% больше, чем в 2024 году. Из них 3,1 миллиона «квадратов» пришлись на ИЖС, еще 1,12 миллиона — на многоквартирные дома.