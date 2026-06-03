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Новости Социум

Ленобласть будет развивать ИЖС через механизм комплексного развития территорий

На ПМЭФ вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский выступил на сессии «Малоэтажная Россия: новая география семейной жизни» с заявлением о развитии индивидуального жилищного строительства в регионе через механизм комплексного развития территорий (КРТ).

Ленобласть будет развивать ИЖС через механизм комплексного развития территорий - На ПМЭФ вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский выступил на сессии «Малоэтажная Ро
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

По словам Барановского, ИЖС в Ленинградской области становится полноценным направлением жилищного развития, поэтому регион выстраивает для него такую же градостроительную дисциплину, как для крупных жилых кварталов. По поручению губернатора держится баланс, при котором две трети ввода должны приходиться на индивидуальное и малоэтажное строительство.

«При переводе крупных территорий под жилищное строительство мы сразу закладываем механизм КРТ: считаем нагрузку на дороги, сети, социальные объекты, благоустройство и эксплуатацию. Дом должен появляться там, где заранее понятны водоснабжение, электроснабжение, газ, подъезды и общественные пространства. Формат КРТ позволяет закрепить эти обязательства до начала активного освоения участков. Так мы переводим рост ИЖС в управляемое развитие населённых пунктов», — отметил вице-губернатор.

Отметим, что Ленинградской области по итогам 2025 года удалось перевыполнить план по вводу жилья. Так, за прошлый год в области возвели 4,2 миллиона квадратных метров жилья — это 120,6% от плана и на 4% больше, чем в 2024 году. Из них 3,1 миллиона «квадратов» пришлись на ИЖС, еще 1,12 миллиона — на многоквартирные дома.

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Ленобласть Евгений Барановский ижс
Новости Социум

Врач назвала 3 неявных симптома проблем с сердцем

Среди них — частое головокружение.

Головокружение, потеря сознания и редкий пульс могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявила врач Елена Малышева.

По словам специалисты, эти признаки указывают на патологии в работе водителя ритма сердца. Это участок миокарда, который отвечает за правильное сокращение органа

«Красные флаги, говорящие о том, что у вас есть неблагополучие водителя ритма, и вам нужно ставить кардиостимулятор: головокружение, потеря сознания, редкий пульс», — заявила Малышева.

При появлении указанных симптомов доктор рекомендует не тянуть с походом к врачу.

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