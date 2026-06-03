В администрации Ленинградской области под руководством главы Службы внешней разведки Российской Федерации, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина состоялось заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летия региона.

Сергей Нарышкин сообщил, что столетие Ленинградской области будут широко отмечать по всей стране. План мероприятий увеличен в три раза — до 165 событий, включающих выставки, концерты, реставрационные и инфраструктурные проекты. В регионе насчитывается более 4 тысяч объектов культурного наследия. Продолжается восстановление собора святого Павла в Гатчине, реставрация крепости «Корела» и Большого амбара в Ивангородской крепости. Также 8 сентября исполняется 85 лет со дня начала героической обороны Ленинграда. В ближайшие два года запланирована реставрация 12 памятников 1941–1944 годов, обновление 42 объектов Зелёного пояса Славы и «Дороги жизни».

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя отметил, что в план подготовки к юбилею включены масштабные мероприятия по важным социальным объектам, и подчеркнул важность их долгосрочной перспективы. Александр Дрозденко представил региональный план, насчитывающий 470 мероприятий, проект «100 главных событий 2027 года» и ресурс «Навигатор 100-летия Ленобласти».

«Сегодня мы уже имеем на руках утверждённый федеральный и региональный планы. Но главное — не стройки, не квадратные метры и не километры дорог. Главное — наши жители. Чтобы каждый — от мала до велика — почувствовал гордость за регион, который встречает столетие», — подчеркнул губернатор 47 региона.

Кроме того, Александр Дрозденко вручил Сергею Нарышкину и ректору Горного университета Владимиру Литвиненко знаки отличия «За заслуги перед Ленинградской областью» за поддержку региона.