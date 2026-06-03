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Новости Социум

Сергей Нарышкин провёл в администрации Ленобласти заседание оргкомитета по подготовке к 100-летию региона

В администрации Ленинградской области под руководством главы Службы внешней разведки Российской Федерации, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина состоялось заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летия региона. 

Сергей Нарышкин сообщил, что столетие Ленинградской области будут широко отмечать по всей стране. План мероприятий увеличен в три раза — до 165 событий, включающих выставки, концерты, реставрационные и инфраструктурные проекты. В регионе насчитывается более 4 тысяч объектов культурного наследия. Продолжается восстановление собора святого Павла в Гатчине, реставрация крепости «Корела» и Большого амбара в Ивангородской крепости. Также 8 сентября исполняется 85 лет со дня начала героической обороны Ленинграда. В ближайшие два года запланирована реставрация 12 памятников 1941–1944 годов, обновление 42 объектов Зелёного пояса Славы и «Дороги жизни».

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя отметил, что в план подготовки к юбилею включены масштабные мероприятия по важным социальным объектам, и подчеркнул важность их долгосрочной перспективы. Александр Дрозденко представил региональный план, насчитывающий 470 мероприятий, проект «100 главных событий 2027 года» и ресурс «Навигатор 100-летия Ленобласти».

«Сегодня мы уже имеем на руках утверждённый федеральный и региональный планы. Но главное — не стройки, не квадратные метры и не километры дорог. Главное — наши жители. Чтобы каждый — от мала до велика — почувствовал гордость за регион, который встречает столетие», — подчеркнул губернатор 47 региона.

Кроме того, Александр Дрозденко вручил Сергею Нарышкину и ректору Горного университета Владимиру Литвиненко знаки отличия «За заслуги перед Ленинградской областью» за поддержку региона.

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Ленобласть Сергей Нарышкин 100-летие Ленобласти День рождения Ленобласти
Новости Экономика

Новый животноводческий комплекс ГК «ЭкоНива» на 3,5 тысячи голов построят в Волосовском районе

На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве нового животноводческого комплекса в Волосовском районе Ленинградской области. Инвестором выступает ГК «ЭкоНива». Комплекс на 3,5 тысячи голов дойного стада обеспечит региону более 40 тысяч тонн натурального молока в год.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что новый комплекс привлечёт миллиарды рублей инвестиций.

«Вы уже крупнейший производитель сырого молока в России. Для региона очень важно, когда приходят такие инвесторы и партнёры. Мы не подведём», — отметил глава региона.

На предприятии будет создано более 100 рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет составят 140 миллионов рублей.

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03.06.2026
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Напомним, чтов Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Помощь в заполнении грантовых заявок — в Агентстве АПК Ленобласти.

Теги

Волосовский район пмэф ПМЭФ-2026 Александр Дрозденко

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