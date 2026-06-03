weather 11.8°
$ 73.34
85.12

Главная / Новости / Завод по производству лечебного питания за 12,5 млрд рублей построят в Волосовском районе

Новости Экономика

Завод по производству лечебного питания за 12,5 млрд рублей построят в Волосовском районе

На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве в Волосовском районе инновационного научно-промышленного комплекса замкнутого цикла по переработке овощей. Объём инвестиций в проект составит 12,5 миллиарда рублей.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что это будет не просто переработка, а производство диетических продуктов — лечебного и детского питания, супов-пюре. Из остатков сырья планируется выпускать биодобавки для кормов животных.

«Действительно замкнутый цикл. Волосовский район выбран правильно: экологически чистый, с хорошими полями, бонитет почв — один из самых богатых в Ленинградской области для растениеводства», — подчеркнул глава региона.

Запуск первой очереди мощностью до 120 тысяч тонн готовой продукции в год намечен на четвёртый квартал 2026 года. Выход на полную мощность запланирован на 2035 год. Будет создано 200 новых рабочих мест. Готовая продукция будет поступать в социальные учреждения и на животноводческие комплексы Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Теги

Александр Дрозденко Волосовский район пмэф ПМЭФ-2026
Новости Экономика

Новый животноводческий комплекс ГК «ЭкоНива» на 3,5 тысячи голов построят в Волосовском районе

На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве нового животноводческого комплекса в Волосовском районе Ленинградской области. Инвестором выступает ГК «ЭкоНива». Комплекс на 3,5 тысячи голов дойного стада обеспечит региону более 40 тысяч тонн натурального молока в год.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что новый комплекс привлечёт миллиарды рублей инвестиций.

«Вы уже крупнейший производитель сырого молока в России. Для региона очень важно, когда приходят такие инвесторы и партнёры. Мы не подведём», — отметил глава региона.

На предприятии будет создано более 100 рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет составят 140 миллионов рублей.

Вам будет интересно
«Выборжец» инвестирует 455 млн рублей в расширение производства салатов и зелени во Всеволожском районе
На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и финансовый директор АО «Агрофирма Выборжец...
03.06.2026
177

Напомним, чтов Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Помощь в заполнении грантовых заявок — в Агентстве АПК Ленобласти.

Теги

Волосовский район пмэф ПМЭФ-2026 Александр Дрозденко

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

08:39 03.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году

09:49 01.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться