На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве в Волосовском районе инновационного научно-промышленного комплекса замкнутого цикла по переработке овощей. Объём инвестиций в проект составит 12,5 миллиарда рублей.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что это будет не просто переработка, а производство диетических продуктов — лечебного и детского питания, супов-пюре. Из остатков сырья планируется выпускать биодобавки для кормов животных.

«Действительно замкнутый цикл. Волосовский район выбран правильно: экологически чистый, с хорошими полями, бонитет почв — один из самых богатых в Ленинградской области для растениеводства», — подчеркнул глава региона.

Запуск первой очереди мощностью до 120 тысяч тонн готовой продукции в год намечен на четвёртый квартал 2026 года. Выход на полную мощность запланирован на 2035 год. Будет создано 200 новых рабочих мест. Готовая продукция будет поступать в социальные учреждения и на животноводческие комплексы Ленинградской области и Санкт-Петербурга.