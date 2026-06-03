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RWB и Ленинградская область договорились о развитии складской инфраструктуры региона

На ПМЭФ правительство Ленинградской области и компания RWB (основатель Wildberries) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития складской инфраструктуры региона.

RWB и Ленинградская область договорились о развитии складской инфраструктуры региона - На ПМЭФ правительство Ленинградской области и компания RWB (основатель Wildberries) подписали соглаш
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Глава RWB Татьяна Ким отметила, что Ленинградская область остаётся для компании одним из ключевых логистических регионов.

«Мы планируем не только усиливать действующие мощности, но и внедрять новые подходы, которые позволят повысить эффективность логистических процессов и создать дополнительный потенциал для роста инфраструктуры области», — заявила Ким.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что проекты RWB на старте практически гарантированно успешны благодаря опыту команды.

«Первый проект уже работает в Красном Бору: компания не просто платит налоги и даёт рабочие места, но и участвует в социальных программах. Будем работать не только за деньги и квадратные метры, но и за интересные социальные проекты», — сказал глава региона.

В Ленинградской области компания реализует два логистических комплекса. Первый, площадью 154 тысячи квадратных метров, уже функционирует в Красном Бору. Второй, около 100 тысяч квадратных метров, планируется построить во Всеволожском районе.

Теги

Ленобласть Александр Дрозденко пмэф ПМЭФ-2026 Татьяна Ким RWB
Новости Экономика

«АГРОИМПЭКС» инвестирует 700 млн рублей в расширение переработки орехов и сухофруктов в Ломоносовском районе

На ПМЭФ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «АГРОИМПЭКС» Сергей Хаеш подписали соглашение, согласно которому компания построит в Ломоносовском районе новый производственно-складской комплекс. Он увеличит мощность переработки сухофруктов и орехов на 4,8 тысячи тонн готовой продукции в год.

Губернатор подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из столпов экономики региона. Он также выразил уверенность, что проект будет успешно реализован, поблагодарив компанию за сотрудничество.

«Это не только производство местной продукции, но и всё, что связано с переработкой, которая востребована не только на потребительском рынке нашей агломерации, но и для расширения объёмов несырьевого экспорта. Сегодняшнее соглашение с «АгроИмпексом» на 700 миллионов рублей — это как раз расширение производственных и складских мощностей по переработке и консервации фруктов, орехов, производству продукции, а также завоевание новых рынков сбыта», — отметил Александр Дрозденко. 

Проект предусматривает строительство комплекса площадью 11 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций составит 700 миллионов рублей. Будет создано 134 новых рабочих места. Выход на проектную мощность запланирован на 2030 год.

Теги

Александр Дрозденко Ломоносовский район пмэф ПМЭФ-2026 АГРОИМПЭКС

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