На ПМЭФ правительство Ленинградской области и компания RWB (основатель Wildberries) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития складской инфраструктуры региона.
Глава RWB Татьяна Ким отметила, что Ленинградская область остаётся для компании одним из ключевых логистических регионов.
«Мы планируем не только усиливать действующие мощности, но и внедрять новые подходы, которые позволят повысить эффективность логистических процессов и создать дополнительный потенциал для роста инфраструктуры области», — заявила Ким.
Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что проекты RWB на старте практически гарантированно успешны благодаря опыту команды.
«Первый проект уже работает в Красном Бору: компания не просто платит налоги и даёт рабочие места, но и участвует в социальных программах. Будем работать не только за деньги и квадратные метры, но и за интересные социальные проекты», — сказал глава региона.
В Ленинградской области компания реализует два логистических комплекса. Первый, площадью 154 тысячи квадратных метров, уже функционирует в Красном Бору. Второй, около 100 тысяч квадратных метров, планируется построить во Всеволожском районе.