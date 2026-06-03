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Новости Социум

Школьники Ленобласти смогут готовиться к инженерным профессиям вместе с университетом «ЛЭТИ»

На ПМЭФ — 2026 правительство Ленинградской области и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» подписали соглашение о системной подготовке инженерных кадров. Программа охватит период от школьной профориентации до целевого обучения в вузе.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что, по последним исследованиям рынка труда, в Ленинградской области наблюдается нехватка 126 тысяч рабочих рук. 23 тысячи из них — это специалисты, которые должны работать на производстве, причём 7 тысяч — именно инженерно-технический персонал.

«Не случайно мы начинаем открывать инженерные классы. ЛЭТИ в лице ректора Виктора Николаевича Шелудько в этом направлении — наш стратегический партнёр. Будем выстраивать связи: вуз — школа, вуз — предприятие. Эта цепочка должна начать работать», — подчеркнул глава региона.

Соглашение рассчитано на три года. Основные востребованные направления подготовки включают инженеров-электротехников, радиотехников, программистов, робототехников, мехатроников, а также специалистов по медицинской технике и компьютерной безопасности.

Напомним, что консультанты Кадрового центра помогут составить качественное резюме, предоставят советы по подготовке к собеседованию, поделятся методами самопрезентации, формирования делового имиджа и планирования карьеры. Записаться на консультацию можно по телефону 8 800 350-47-47. Контакты филиалов на сайте

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. 

Теги

Ленобласть ЛЭТИ Александр Дрозденко пмэф ПМЭФ-2026
Новости Экономика

«АГРОИМПЭКС» инвестирует 700 млн рублей в расширение переработки орехов и сухофруктов в Ломоносовском районе

На ПМЭФ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «АГРОИМПЭКС» Сергей Хаеш подписали соглашение, согласно которому компания построит в Ломоносовском районе новый производственно-складской комплекс. Он увеличит мощность переработки сухофруктов и орехов на 4,8 тысячи тонн готовой продукции в год.

Губернатор подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из столпов экономики региона. Он также выразил уверенность, что проект будет успешно реализован, поблагодарив компанию за сотрудничество.

«Это не только производство местной продукции, но и всё, что связано с переработкой, которая востребована не только на потребительском рынке нашей агломерации, но и для расширения объёмов несырьевого экспорта. Сегодняшнее соглашение с «АгроИмпексом» на 700 миллионов рублей — это как раз расширение производственных и складских мощностей по переработке и консервации фруктов, орехов, производству продукции, а также завоевание новых рынков сбыта», — отметил Александр Дрозденко. 

Проект предусматривает строительство комплекса площадью 11 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций составит 700 миллионов рублей. Будет создано 134 новых рабочих места. Выход на проектную мощность запланирован на 2030 год.

Теги

Александр Дрозденко Ломоносовский район пмэф ПМЭФ-2026 АГРОИМПЭКС

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