На ПМЭФ — 2026 правительство Ленинградской области и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» подписали соглашение о системной подготовке инженерных кадров. Программа охватит период от школьной профориентации до целевого обучения в вузе.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что, по последним исследованиям рынка труда, в Ленинградской области наблюдается нехватка 126 тысяч рабочих рук. 23 тысячи из них — это специалисты, которые должны работать на производстве, причём 7 тысяч — именно инженерно-технический персонал.

«Не случайно мы начинаем открывать инженерные классы. ЛЭТИ в лице ректора Виктора Николаевича Шелудько в этом направлении — наш стратегический партнёр. Будем выстраивать связи: вуз — школа, вуз — предприятие. Эта цепочка должна начать работать», — подчеркнул глава региона.

Соглашение рассчитано на три года. Основные востребованные направления подготовки включают инженеров-электротехников, радиотехников, программистов, робототехников, мехатроников, а также специалистов по медицинской технике и компьютерной безопасности.

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