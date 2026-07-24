Ситуация с горючим прямо сказывается на удорожании широкого перечня товаров и услуг.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что подорожание топлива начинает влиять на цены широкого круга товаров и услуг. Это в результате отражается и на инфляционных ожиданиях.

«Бензин является важным товаром-маркером, так как занимает значительную долю в регулярных покупках населения и в издержках компаний», — говорится в релизе регулятора.

Напомним, 24 июля ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14%. Это уже 10-е понижение показателя подряд.

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