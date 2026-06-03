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Новости Экономика

Производство канатов и верёвок за 500 млн рублей построят в Тосненском районе

На ПМЭФ — 2026 подписано соглашение о строительстве производственно-складского комплекса для изготовления канатно-веревочной продукции в индустриальном парке «М10» Тосненского района.

Производство канатов и верёвок за 500 млн рублей построят в Тосненском районе - На ПМЭФ — 2026 подписано соглашение о строительстве производственно-складского комплекса для изготов
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Документ скрепили подписями губернатор Александр Дрозденко, учредитель ООО «Петроканат» Игорь Коннов и генеральный директор АТР «М10» Михаил Косарев. Губернатор отметил, что на протяжении последних пяти-семи лет Михаил Косарев каждый раз приводит на ПМЭФ новых инвесторов, и все, кто пришёл, ещё ни разу не пожалели.

«Проекты реализуются, хорошая поддержка Тосненского района. Мне очень важно, что Игорь Коннов принимает решение о строительстве комплекса. Продукция востребована. Полмиллиарда инвестиций, новые рабочие места, короткие сроки реализации. Уверены, что проект состоится», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Площадь нового комплекса составит 6 тысяч квадратных метров, объём инвестиций — 500 миллионов рублей. Строительство будет проходить в три этапа в 2026–2028 годах. Мощность предприятия достигнет 250 тысяч единиц продукции в год для рыболовной и рыбоводческой отраслей. География поставок охватит Россию и страны Евразийского экономического союза.

Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта. 

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Александр Дрозденко Тосненский район пмэф ПМЭФ-2026 индустриальный парк «М10»
Новости Экономика

«АГРОИМПЭКС» инвестирует 700 млн рублей в расширение переработки орехов и сухофруктов в Ломоносовском районе

На ПМЭФ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «АГРОИМПЭКС» Сергей Хаеш подписали соглашение, согласно которому компания построит в Ломоносовском районе новый производственно-складской комплекс. Он увеличит мощность переработки сухофруктов и орехов на 4,8 тысячи тонн готовой продукции в год.

Губернатор подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из столпов экономики региона. Он также выразил уверенность, что проект будет успешно реализован, поблагодарив компанию за сотрудничество.

«Это не только производство местной продукции, но и всё, что связано с переработкой, которая востребована не только на потребительском рынке нашей агломерации, но и для расширения объёмов несырьевого экспорта. Сегодняшнее соглашение с «АгроИмпексом» на 700 миллионов рублей — это как раз расширение производственных и складских мощностей по переработке и консервации фруктов, орехов, производству продукции, а также завоевание новых рынков сбыта», — отметил Александр Дрозденко. 

Проект предусматривает строительство комплекса площадью 11 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций составит 700 миллионов рублей. Будет создано 134 новых рабочих места. Выход на проектную мощность запланирован на 2030 год.

Теги

Александр Дрозденко Ломоносовский район пмэф ПМЭФ-2026 АГРОИМПЭКС

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