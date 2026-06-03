На ПМЭФ — 2026 подписано соглашение о строительстве производственно-складского комплекса для изготовления канатно-веревочной продукции в индустриальном парке «М10» Тосненского района.

Документ скрепили подписями губернатор Александр Дрозденко, учредитель ООО «Петроканат» Игорь Коннов и генеральный директор АТР «М10» Михаил Косарев. Губернатор отметил, что на протяжении последних пяти-семи лет Михаил Косарев каждый раз приводит на ПМЭФ новых инвесторов, и все, кто пришёл, ещё ни разу не пожалели.

«Проекты реализуются, хорошая поддержка Тосненского района. Мне очень важно, что Игорь Коннов принимает решение о строительстве комплекса. Продукция востребована. Полмиллиарда инвестиций, новые рабочие места, короткие сроки реализации. Уверены, что проект состоится», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Площадь нового комплекса составит 6 тысяч квадратных метров, объём инвестиций — 500 миллионов рублей. Строительство будет проходить в три этапа в 2026–2028 годах. Мощность предприятия достигнет 250 тысяч единиц продукции в год для рыболовной и рыбоводческой отраслей. География поставок охватит Россию и страны Евразийского экономического союза.

Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.