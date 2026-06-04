В Петербурге с 4 по 29 июня запускают бесплатные экскурсии по рекам и каналам для пользователей мессенджера MAX.

Чтобы присоединиться к прогулке, необходимо заранее записаться через чат-бот «По каналам с MAX». Всего подготовлено 10 различных маршрутов. Каждый рассчитан примерно на 50 человек и включает осмотр главных достопримечательностей города с воды.

Некоторые экскурсии проведут известные медийные лица, такие как Ксения Собчак, Азамат Мусагалиев и Мария Кравченко. Они расскажут о своих любимых местах в Петербурге. Кроме того, «Канал про каналы» совместно с писателем и сценаристом Александром Цыпкиным и историком Егором Яковлевым организуют литературную прогулку «БеспринцЫпный контент-мейкер XIX века».

Каждый пользователь может выбрать одну экскурсию и забронировать до четырех мест на теплоходе.