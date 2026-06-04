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Новости Экономика

В отелях Петербурга подняли цены до 35 тысяч за ночь во время ПМЭФ

Средняя стоимость ночи в четырехзвездочных отелях Санкт-Петербурга во время ПМЭФ-2026 выросла на 41% и достигла 35 тысяч рублей, сообщает «Бриф24».

По данным исследования, самый заметный рост цен зафиксировали именно в сегменте четырехзвездочных гостиниц. При этом в трехзвездочных отелях средняя стоимость проживания снизилась на 15% и составила 12,6 тысячи рублей за ночь.

В пятизвездочных гостиницах цена также снизилась – на 23%, до 154,5 тысячи рублей за ночь. В отелях без категории показатель, наоборот, вырос на 15% и достиг 16,8 тысячи рублей.

Эксперты также отметили, что число авиационных и железнодорожных билетов, оформленных в Петербург на время форума, сократилось на 13% в годовом выражении.

При этом спрос на поезда вырос. Доля железнодорожных перевозок достигла 76% от общего количества билетов против 57% годом ранее. Количество железнодорожных билетов увеличилось на 16%, а их средняя стоимость выросла на 6% – до 8,4 тысячи рублей. На сидячие места в скоростных поездах пришлось 88% всех оформленных билетов. Их число выросло на 26%, а средняя цена – на 3%, до 8 тысяч рублей.

Средняя стоимость авиабилета экономкласса в Петербург в дни ПМЭФ составила 20 тысяч рублей, что на 15% выше прошлогоднего уровня.

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В Петербурге задержали мужчину, который скрывался почти год

Мужчину, почти год скрывавшегося от сотрудников ФСИН, задержали на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, сообщает spb.aif.ru.

Обнаружить беглеца помогла автоматизированная система «Сфера», которую используют для поддержания правопорядка на транспортных объектах. Во время разбирательства выяснилось, что 47-летний уроженец Мордовии более 11 месяцев уклонялся от УФСИН России по Оренбургской области.

По данным полиции, мужчина не выполнил предписание суда о принудительных работах, назначенных ему по делу о краже. Задержанного поместили в камеру для лиц, подвергнутых административному задержанию.

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