В субботу, 6 июня, в Гатчине Ленобласти состоится празднование 260-летия Гатчинского дворца и торжественное открытие летнего сезона.
В программе — выступления оркестров Военно-Морского Флота РФ, презентация артиллерийских орудий эпохи Екатерины II на Дворцовом плацу и открытие после реставрации Горбатого моста. Вход в Дворцовый парк в этот день будет свободным, а подробная программа уже размещена на сайте музея-заповедника «Гатчина».
Для удобства гостей праздника назначен дополнительный ретропоезд. Отправление в 14:15 с Балтийского вокзала Петербурга, прибытие на Балтийский вокзал города Гатчины — в 15:18. Обратное движение из Гатчины запланировано на 15:45, а в Петербург поезд прибудет в 16:52.