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В музее-заповеднике «Гатчина» 6 июня состоится открытие летнего сезона

В субботу, 6 июня, в Гатчине Ленобласти состоится празднование 260-летия Гатчинского дворца и торжественное открытие летнего сезона.

В музее-заповеднике «Гатчина» 6 июня состоится открытие летнего сезона - Вход на мероприятие свободный.
Фото: пресс-служба музея-заповедника Гатчина.

В программе — выступления оркестров Военно-Морского Флота РФ, презентация артиллерийских орудий эпохи Екатерины II на Дворцовом плацу и открытие после реставрации Горбатого моста. Вход в Дворцовый парк в этот день будет свободным, а подробная программа уже размещена на сайте музея-заповедника «Гатчина».

Для удобства гостей праздника назначен дополнительный ретропоезд. Отправление в 14:15 с Балтийского вокзала Петербурга, прибытие на Балтийский вокзал города Гатчины — в 15:18. Обратное движение из Гатчины запланировано на 15:45, а в Петербург поезд прибудет в 16:52.

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Гатчинский дворец Гатчина Ленобласть Гатчинский музей-заповедник
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Петербурженка избила таксиста, чтобы не платить за проезд

Пассажирка распылила перцовый баллончик в лицо таксисту и несколько раз ударила его в Калининском районе Санкт-Петербурга вечером 3 июня.

Водитель вез пару – мужчину и женщину. Когда машина остановилась у указанного адреса, пассажиры вышли из автомобиля и попытались уйти, не оплатив поездку.

После этого между водителем и пассажирами начался конфликт. Женщина распылила содержимое перцового баллончика в лицо таксисту и несколько раз ударила его.

После нападения пара убежала во двор дома. Пострадавший обратился в травмпункт с ушибами и ссадинами.

На следующий день возле другого адреса задержали 39-летнюю неработающую женщину, которая может быть причастна к случившемуся. Решается вопрос об уголовном деле.

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