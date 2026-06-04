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Ленобласть и «Газпром инвест» будут вместе благоустраивать воинские захоронения и помогать поисковикам

Правительство области и компания «Газпром инвест» подписали соглашение о совместной работе по приведению в порядок воинских захоронений, помощи поисковым отрядам и патриотическому воспитанию молодёжи.

Губернатор Александр Дрозденко назвал документ очень знаковым.

«Оно не про газ, не про газификацию и не про экономику. Оно про нашу совместную работу по увековечению памяти погибших защитников Отечества и патриотическому воспитанию молодёжи. Мы продолжаем взаимодействие по обустройству, ремонту и благоустройству воинских захоронений. Для нас сохранение памяти — святое дело. Наше соглашение — это пример хорошего партнёрства, когда после реализации больших экономических проектов мы приходим к главному — сохранить память», — подчеркнул глава региона.

«Газпром инвест» и ранее реализовывал патриотические проекты в сотрудничестве с региональными властями. Компания поддерживает деятельность поисковых отрядов и проводит благоустройство братских захоронений и мемориалов. Самое крупное из них — госпитальное кладбище 128-й стрелковой дивизии в деревне Назия Кировского района, где покоятся более 3 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. На месте захоронения создан мемориал, торжественно открытый в ноябре 2025 года.

Генеральный директор «Газпром инвест» Вячеслав Тюрин отметил: «Только опираясь на надежный фундамент прошлого, можно построить достойное будущее. Мы хорошо это понимаем и уже не первый год поддерживаем поисковое движение. Соглашение с Правительством Ленинградской области подтверждает, что у нас общие цели – вместе, работая системно, мы сохраним историю победителей для наших потомков».

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Петербурженка избила таксиста, чтобы не платить за проезд

Пассажирка распылила перцовый баллончик в лицо таксисту и несколько раз ударила его в Калининском районе Санкт-Петербурга вечером 3 июня.

Водитель вез пару – мужчину и женщину. Когда машина остановилась у указанного адреса, пассажиры вышли из автомобиля и попытались уйти, не оплатив поездку.

После этого между водителем и пассажирами начался конфликт. Женщина распылила содержимое перцового баллончика в лицо таксисту и несколько раз ударила его.

После нападения пара убежала во двор дома. Пострадавший обратился в травмпункт с ушибами и ссадинами.

На следующий день возле другого адреса задержали 39-летнюю неработающую женщину, которая может быть причастна к случившемуся. Решается вопрос об уголовном деле.

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