На Петербургском международном экономическом форуме Банк «РОССИЯ» и правительство Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на социально-экономическое развитие региона. Документ подписали председатель совета директоров банка Михаил Клишин и губернатор Александр Дрозденко.
Партнёрство ориентировано на укрепление финансовых, операционных и инвестиционных механизмов, способствующих модернизации промышленности Ленинградской области, внедрению инновационных решений, а также реализации инвестиционных, инфраструктурных и социально значимых проектов.
«Сегодня мы их укрепили и расширили. Это соглашение — про конкретные дела, которые почувствуют жители: новые производства, современную инфраструктуру, социальные проекты. Рад, что вместе мы можем сделать для области и для людей много полезного», — сказал глава региона.
У сторон уже есть успешный опыт взаимодействия. В 2025 году при финансовой поддержке банка в Ленинградскую область были поставлены 15 автомобилей скорой помощи для врачебных и фельдшерских бригад ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи». В дальнейшем сотрудничество в этом направлении продолжится.
Председатель совета директоров Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин отметил, что сотрудничество с Ленинградской областью — это объединение государственных приоритетов и банковской экспертизы.
«Мы намерены активно участвовать в создании современной промышленной и социальной инфраструктуры региона. Объединяя наши операционные возможности с административными ресурсами области, мы создаём платформу для внедрения инноваций и реализации самых сложных инвестиционных проектов, что в итоге укрепит экономический суверенитет территории», — подчеркнул Клишин.
Губернатор Александр Дрозденко добавил, что с банком сложились добрые, рабочие отношения.