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Новости Экономика

Банк «РОССИЯ» и Ленинградская область заключили соглашение о долгосрочном партнёрстве на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме Банк «РОССИЯ» и правительство Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на социально-экономическое развитие региона. Документ подписали председатель совета директоров банка Михаил Клишин и губернатор Александр Дрозденко.

Партнёрство ориентировано на укрепление финансовых, операционных и инвестиционных механизмов, способствующих модернизации промышленности Ленинградской области, внедрению инновационных решений, а также реализации инвестиционных, инфраструктурных и социально значимых проектов.

«Сегодня мы их укрепили и расширили. Это соглашение — про конкретные дела, которые почувствуют жители: новые производства, современную инфраструктуру, социальные проекты. Рад, что вместе мы можем сделать для области и для людей много полезного», — сказал глава региона.

У сторон уже есть успешный опыт взаимодействия. В 2025 году при финансовой поддержке банка в Ленинградскую область были поставлены 15 автомобилей скорой помощи для врачебных и фельдшерских бригад ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи». В дальнейшем сотрудничество в этом направлении продолжится.

Председатель совета директоров Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин отметил, что сотрудничество с Ленинградской областью — это объединение государственных приоритетов и банковской экспертизы.

«Мы намерены активно участвовать в создании современной промышленной и социальной инфраструктуры региона. Объединяя наши операционные возможности с административными ресурсами области, мы создаём платформу для внедрения инноваций и реализации самых сложных инвестиционных проектов, что в итоге укрепит экономический суверенитет территории», — подчеркнул Клишин.

Губернатор Александр Дрозденко добавил, что с банком сложились добрые, рабочие отношения. 

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Ленобласть Банк Россия пмэф ПМЭФ-2026
Новости Экономика

DOGMA инвестирует около 90 млрд рублей в комплексное развитие территорий Ленинградской области

На ПМЭФ — 2026 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и президент федеральной строительной компании DOGMA Денис Морозов подписали соглашение, которое предусматривает комплексное развитие территорий во Всеволожском и Ломоносовском районах — строительство жилых комплексов, а также социальной, транспортной, коммунальной и спортивной инфраструктуры.

Александр Дрозденко отметил, что Ленинградская область работает с крупными федеральными девелоперами только в логике комплексного развития. 

«Когда на территорию приходит проект такого масштаба, регион смотрит на весь контур жизни: школы, детские сады, спорт, дороги, инженерию, общественные пространства. Рассчитываем, что новые кварталы будут развиваться как полноценные территории для жизни с понятной социальной базой и долгосрочным эффектом для районов», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Во Всеволожском районе будет реализован проект «Догма Юкки» на участке 43 гектара. Здесь возведут дома переменной этажности (9–17 этажей) с продаваемой площадью 304 тысячи квадратных метров. Также проект включает общеобразовательный комплекс со спортивным блоком и бассейном, два детских сада, а также развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. В Ломоносовском районе планируется около 460 тысяч квадратных метров продаваемой площади (жильё, социальная, инженерная и дорожная инфраструктура), а также промышленный кластер площадью 425 тысяч квадратных метров.

 «Мы насыщаем свои жилые комплексы социальной инфраструктурой, внедряем современные решения в благоустройстве и применяем лучшие практики комплексного девелопмента», — прокомментировал Президент DOGMA Денис Морозов.

Общий объём инвестиций по соглашению составит 85,65 миллиарда рублей, планируемые налоговые отчисления в бюджет — 17,12 миллиарда рублей. Федеральная компания DOGMA основана в 2012 году в Краснодаре и входит в число крупнейших застройщиков России. Построено 2,2 миллиона квадратных метров жилья, в стадии возведения — ещё 2,8 миллиона квадратных метров. Компания реализует 13 масштабных проектов в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях, Калуге и Омске. 

Теги

Ленобласть пмэф ПМЭФ-2026 DOGMA

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