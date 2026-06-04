weather 23°
$ 73.34
85.12

Главная / Новости / Обучение информатике и искусственному интеллекту выходит на новый уровень в школах Ленинградской области

Новости Социум

Обучение информатике и искусственному интеллекту выходит на новый уровень в школах Ленинградской области

На Петербургском международном экономическом форуме Правительство Ленинградской области и Сбер заключили меморандум о сотрудничестве в рамках реализации регионального проекта «Непрерывная система развития цифровых и ИИ-навыков». Документ подписали вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин, председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, и директор по работе с государственным сектором Школы программирования «Алгоритмика» Станислав Косарев.

Обучение информатике и искусственному интеллекту выходит на новый уровень в школах Ленинградской области - На Петербургском международном экономическом форуме Правительство Ленинградской области и Сбер заклю
Фото: пресс-служба Сбер

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по развитию цифровых навыков и информационно-коммуникационных технологий в Ленинградской области. Партнерство позволит масштабировать внедрение и образовательных программ по информатике и искусственному интеллекту на платформе «Алгоритмики» в школы региона.

Александр Кялин, вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам:

«Для нашего региона Сбер стал настоящим партнером во всех сферах жизни. От ЕКП «Ленинградская» и карты школьника, которая экономит время одним касанием, до медицинских умных тонометров и дистанционного наблюдения за пациентами — это технологии, которые помогают здесь и сейчас. И самый важный шаг — приходят Алгоритмика и программы по искусственному интеллекту. Это не просто уроки информатики. Это возможность дать ребятам цифровые навыки, с которыми они не будут отставать, а будут опережать. Спасибо партнёрам за веру в наших детей».

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Мы плотно сотрудничаем с учебными заведениями и муниципальными органами Ленинградской области. Мы хорошо знаем запросы региона и видим огромный интерес к цифровым дисциплинам. Совместно с Алгоритмикой мы уже проводили образовательные сессии по развитию навыков работы с ИИ у школьников и педагогов в Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Псковской областях. Партнёрство со Школой программирования помогает нам готовить кадры для экономики будущего прямо сейчас, соглашение поможет реализовать еще больше образовательных проектов в регионе».

Станислав Косарев, директор по работе с государственным сектором ООО «Алгоритмика»:

«Ленинградская область уделяет большое внимание развитию современного образования и цифровых компетенций, регион рассматривает технологии и искусственный интеллект как важную часть подготовки школьников к будущему. Подписанный на ПМЭФ меморандум позволяет перейти к более широкому и системному сотрудничеству: масштабировать образовательные программы по информатике, программированию и ИИ, а также внедрения практических инструментов для работы с современными цифровыми технологиями». 

Теги

Сбер Ленинградская область сбербанк
Новости Экономика

DOGMA инвестирует около 90 млрд рублей в комплексное развитие территорий Ленинградской области

На ПМЭФ — 2026 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и президент федеральной строительной компании DOGMA Денис Морозов подписали соглашение, которое предусматривает комплексное развитие территорий во Всеволожском и Ломоносовском районах — строительство жилых комплексов, а также социальной, транспортной, коммунальной и спортивной инфраструктуры.

Александр Дрозденко отметил, что Ленинградская область работает с крупными федеральными девелоперами только в логике комплексного развития. 

«Когда на территорию приходит проект такого масштаба, регион смотрит на весь контур жизни: школы, детские сады, спорт, дороги, инженерию, общественные пространства. Рассчитываем, что новые кварталы будут развиваться как полноценные территории для жизни с понятной социальной базой и долгосрочным эффектом для районов», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Во Всеволожском районе будет реализован проект «Догма Юкки» на участке 43 гектара. Здесь возведут дома переменной этажности (9–17 этажей) с продаваемой площадью 304 тысячи квадратных метров. Также проект включает общеобразовательный комплекс со спортивным блоком и бассейном, два детских сада, а также развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. В Ломоносовском районе планируется около 460 тысяч квадратных метров продаваемой площади (жильё, социальная, инженерная и дорожная инфраструктура), а также промышленный кластер площадью 425 тысяч квадратных метров.

 «Мы насыщаем свои жилые комплексы социальной инфраструктурой, внедряем современные решения в благоустройстве и применяем лучшие практики комплексного девелопмента», — прокомментировал Президент DOGMA Денис Морозов.

Общий объём инвестиций по соглашению составит 85,65 миллиарда рублей, планируемые налоговые отчисления в бюджет — 17,12 миллиарда рублей. Федеральная компания DOGMA основана в 2012 году в Краснодаре и входит в число крупнейших застройщиков России. Построено 2,2 миллиона квадратных метров жилья, в стадии возведения — ещё 2,8 миллиона квадратных метров. Компания реализует 13 масштабных проектов в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях, Калуге и Омске. 

Теги

Ленобласть пмэф ПМЭФ-2026 DOGMA

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге
Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге

08:17 03.06.2026

В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

08:39 03.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться