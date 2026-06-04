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DOGMA инвестирует около 90 млрд рублей в комплексное развитие территорий Ленинградской области

На ПМЭФ — 2026 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и президент федеральной строительной компании DOGMA Денис Морозов подписали соглашение, которое предусматривает комплексное развитие территорий во Всеволожском и Ломоносовском районах — строительство жилых комплексов, а также социальной, транспортной, коммунальной и спортивной инфраструктуры.

Александр Дрозденко отметил, что Ленинградская область работает с крупными федеральными девелоперами только в логике комплексного развития. 

«Когда на территорию приходит проект такого масштаба, регион смотрит на весь контур жизни: школы, детские сады, спорт, дороги, инженерию, общественные пространства. Рассчитываем, что новые кварталы будут развиваться как полноценные территории для жизни с понятной социальной базой и долгосрочным эффектом для районов», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Во Всеволожском районе будет реализован проект «Догма Юкки» на участке 43 гектара. Здесь возведут дома переменной этажности (9–17 этажей) с продаваемой площадью 304 тысячи квадратных метров. Также проект включает общеобразовательный комплекс со спортивным блоком и бассейном, два детских сада, а также развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. В Ломоносовском районе планируется около 460 тысяч квадратных метров продаваемой площади (жильё, социальная, инженерная и дорожная инфраструктура), а также промышленный кластер площадью 425 тысяч квадратных метров.

 «Мы насыщаем свои жилые комплексы социальной инфраструктурой, внедряем современные решения в благоустройстве и применяем лучшие практики комплексного девелопмента», — прокомментировал Президент DOGMA Денис Морозов.

Общий объём инвестиций по соглашению составит 85,65 миллиарда рублей, планируемые налоговые отчисления в бюджет — 17,12 миллиарда рублей. Федеральная компания DOGMA основана в 2012 году в Краснодаре и входит в число крупнейших застройщиков России. Построено 2,2 миллиона квадратных метров жилья, в стадии возведения — ещё 2,8 миллиона квадратных метров. Компания реализует 13 масштабных проектов в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях, Калуге и Омске. 

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Ленобласть пмэф ПМЭФ-2026 DOGMA
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Петербурженка избила таксиста, чтобы не платить за проезд

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Водитель вез пару – мужчину и женщину. Когда машина остановилась у указанного адреса, пассажиры вышли из автомобиля и попытались уйти, не оплатив поездку.

После этого между водителем и пассажирами начался конфликт. Женщина распылила содержимое перцового баллончика в лицо таксисту и несколько раз ударила его.

После нападения пара убежала во двор дома. Пострадавший обратился в травмпункт с ушибами и ссадинами.

На следующий день возле другого адреса задержали 39-летнюю неработающую женщину, которая может быть причастна к случившемуся. Решается вопрос об уголовном деле.

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