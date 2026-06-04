На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и ГК «Алгоритм» подписали соглашение, которое предусматривает строительство жилого комплекса «ГрадУм» в деревне Малое Верево с образовательной организацией на 525 мест и детским садом на 300 мест.

Губернатор отметил, что группа «Алгоритм» уже зарекомендовала себя в регионе как социально ответственный застройщик, готовый вкладываться в развитие территорий.

«В Щеглово компания реализует проект комплексного развития, благодаря которому мы расселяем аварийное жильё, обновляем жилую среду и закладываем новые социальные объекты. Такой опыт особенно важен для новых проектов. «ГрадУм» в Малом Верево должен развиваться по той же логике: жильё, школа, детский сад, рабочие места и инфраструктура для повседневной жизни. Это крупный проект для Гатчинского округа, и его качество будет измеряться тем, насколько удобно здесь будет жить людям», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Проект включает 11 жилых корпусов комфорт-класса общей площадью более 300 тысяч квадратных метров. Проектная численность населения составит более 4,5 тысячи человек. Помимо школы на 525 мест и детского сада на 300 мест, будет создано 1,5 тысячи рабочих мест. Объём инвестиций достигнет 31,5 миллиарда рублей, а планируемые налоговые отчисления в бюджет — 5,2 миллиарда рублей. Реализация проекта разбита на шесть очередей и продлится до 2038 года.