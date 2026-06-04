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Новости Социум

Жилой комплекс «ГрадУм» со школой и детским садом построят в Малом Верево

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и ГК «Алгоритм» подписали соглашение, которое предусматривает строительство жилого комплекса «ГрадУм» в деревне Малое Верево с образовательной организацией на 525 мест и детским садом на 300 мест.

Жилой комплекс «ГрадУм» со школой и детским садом построят в Малом Верево - На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозд
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Губернатор отметил, что группа «Алгоритм» уже зарекомендовала себя в регионе как социально ответственный застройщик, готовый вкладываться в развитие территорий.

«В Щеглово компания реализует проект комплексного развития, благодаря которому мы расселяем аварийное жильё, обновляем жилую среду и закладываем новые социальные объекты. Такой опыт особенно важен для новых проектов. «ГрадУм» в Малом Верево должен развиваться по той же логике: жильё, школа, детский сад, рабочие места и инфраструктура для повседневной жизни. Это крупный проект для Гатчинского округа, и его качество будет измеряться тем, насколько удобно здесь будет жить людям», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Проект включает 11 жилых корпусов комфорт-класса общей площадью более 300 тысяч квадратных метров. Проектная численность населения составит более 4,5 тысячи человек. Помимо школы на 525 мест и детского сада на 300 мест, будет создано 1,5 тысячи рабочих мест. Объём инвестиций достигнет 31,5 миллиарда рублей, а планируемые налоговые отчисления в бюджет — 5,2 миллиарда рублей. Реализация проекта разбита на шесть очередей и продлится до 2038 года.

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малое верево Александр Дрозденко пмэф ПМЭФ-2026
Новости Экономика

DOGMA инвестирует около 90 млрд рублей в комплексное развитие территорий Ленинградской области

На ПМЭФ — 2026 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и президент федеральной строительной компании DOGMA Денис Морозов подписали соглашение, которое предусматривает комплексное развитие территорий во Всеволожском и Ломоносовском районах — строительство жилых комплексов, а также социальной, транспортной, коммунальной и спортивной инфраструктуры.

Александр Дрозденко отметил, что Ленинградская область работает с крупными федеральными девелоперами только в логике комплексного развития. 

«Когда на территорию приходит проект такого масштаба, регион смотрит на весь контур жизни: школы, детские сады, спорт, дороги, инженерию, общественные пространства. Рассчитываем, что новые кварталы будут развиваться как полноценные территории для жизни с понятной социальной базой и долгосрочным эффектом для районов», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Во Всеволожском районе будет реализован проект «Догма Юкки» на участке 43 гектара. Здесь возведут дома переменной этажности (9–17 этажей) с продаваемой площадью 304 тысячи квадратных метров. Также проект включает общеобразовательный комплекс со спортивным блоком и бассейном, два детских сада, а также развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. В Ломоносовском районе планируется около 460 тысяч квадратных метров продаваемой площади (жильё, социальная, инженерная и дорожная инфраструктура), а также промышленный кластер площадью 425 тысяч квадратных метров.

 «Мы насыщаем свои жилые комплексы социальной инфраструктурой, внедряем современные решения в благоустройстве и применяем лучшие практики комплексного девелопмента», — прокомментировал Президент DOGMA Денис Морозов.

Общий объём инвестиций по соглашению составит 85,65 миллиарда рублей, планируемые налоговые отчисления в бюджет — 17,12 миллиарда рублей. Федеральная компания DOGMA основана в 2012 году в Краснодаре и входит в число крупнейших застройщиков России. Построено 2,2 миллиона квадратных метров жилья, в стадии возведения — ещё 2,8 миллиона квадратных метров. Компания реализует 13 масштабных проектов в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях, Калуге и Омске. 

Теги

Ленобласть пмэф ПМЭФ-2026 DOGMA

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