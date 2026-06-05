В рамках проходящего ПМЭФ-2026 Правительство Ленинградской области и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в сфере технологий искусственного интеллекта. Партнерство открывает новый этап цифрового развития региона.

Как рассказали редакции ivbg.ru эксперты Сбера, решения на базе нейросети ГигаЧат будут использоваться для повышения эффективности государственного управления, развития инвестиционной деятельности и совершенствования цифровых сервисов для жителей.

В планах внедрение технологий искусственного интеллекта в ключевые процессы регионального управления, что позволит автоматизировать рутинные операции, ускорить обработку обращений граждан, повысить качество аналитики, усилить поддержку инвестиционного блока и сделать взаимодействие жителей с госсервисами более быстрым и персонализированным.

Подписание соглашение прокомментировал Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Сегодня искусственный интеллект становится практическим инструментом, который помогает государственному управлению работать быстрее, точнее и эффективнее. Вместе с правительством Ленинградской области мы будем внедрять решения на базе нейросети для автоматизации процессов, повышения качества аналитики и развития цифровых сервисов. Но главный результат таких изменений — это то, что жители региона получают более удобные, быстрые и понятные государственные услуги, а бизнес – более современную и эффективную среду для взаимодействия с властью».