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Новости Социум

ИИ внедрят в инвестиционный блок и госсервисы Ленобласти

В рамках проходящего ПМЭФ-2026 Правительство Ленинградской области и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в сфере технологий искусственного интеллекта. Партнерство открывает новый этап цифрового развития региона.

Как рассказали редакции ivbg.ru эксперты Сбера, решения на базе нейросети ГигаЧат будут использоваться для повышения эффективности государственного управления, развития инвестиционной деятельности и совершенствования цифровых сервисов для жителей.

В планах внедрение технологий искусственного интеллекта в ключевые процессы регионального управления, что позволит автоматизировать рутинные операции, ускорить обработку обращений граждан, повысить качество аналитики, усилить поддержку инвестиционного блока и сделать взаимодействие жителей с госсервисами более быстрым и персонализированным.

Подписание соглашение прокомментировал Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Сегодня искусственный интеллект становится практическим инструментом, который помогает государственному управлению работать быстрее, точнее и эффективнее. Вместе с правительством Ленинградской области мы будем внедрять решения на базе нейросети для автоматизации процессов, повышения качества аналитики и развития цифровых сервисов. Но главный результат таких изменений — это то, что жители региона получают более удобные, быстрые и понятные государственные услуги, а бизнес – более современную и эффективную среду для взаимодействия с властью».

Теги

Ленинградская область ПМЭФ-2026 Сбер
Новости Происшествия

В ангаре у ж/д станции в Выборге нашли наркоплантацию

В Выборге правоохранители задержали в промышленном помещении у железнодорожной станции Таммисуо двоих мужчин 38 и 39 лет.

В ангаре у ж/д станции в Выборге нашли наркоплантацию - Общий вес изъятого составляет 5,47 килограмма.
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

В ангаре, который использовал 39-летний индивидуальный предприниматель, обнаружено 79 кустов наркотического растений. Там же найдены три пакета с толченым наркотиком, готовым к употреблению. Общий вес изъятого составляет 5,47 килограмма. Исследование изъятого продолжается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на производство, хранение и сбыт наркотиков. Подозреваемые заключены под стражу. Продолжается расследование, полиция выясняет, причастны ли задержанные к другим преступлениям.

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Теги

наркоплантация Выборг Ленобласть полиция Мвд

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