Премьера платежного терминала нового поколения под названием НЕО, оснащенного встроенным искусственным интеллектом и системой локальных вычислений, состоялась 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Как сообщили редакции ivbg.ru в пресс службе Сбера, это собственная разработка банка, которая поддерживает все основные способы оплаты: банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Кроме того, устройство позволяет оставлять чаевые и списывать бонусы программы лояльности при покупке.

Ключевая особенность терминала — интеграция ИИ-моделей. Система анализирует контекст покупки и поведение покупателя, чтобы в реальном времени предлагать сервис оплаты частями (BNPL). По данным аналитиков банка, внедрение этого инструмента увеличивает средний чек на 20–40%, а в некоторых товарных категориях — более чем на 50%.

Также представители банка отметили, что до конца 2026 года планируется установить первые несколько тысяч таких аппаратов в торговых точках.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«НЕО — это уже не просто терминал, а новое поколение платёжных устройств, в котором технологии подстраиваются под человека. Он сам адаптируется под покупателя, объединяет биометрию, искусственный интеллект и цифровые сервисы и делает оплату практически незаметной. Мы уверены, что такие решения в ближайшие годы станут новым стандартом платёжной инфраструктуры».