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В Ленобласти на «Дороге жизни» появятся два новых музея

В рамках модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни» в Ленобласти планируется создать два новых музея.

В Ленобласти на «Дороге жизни» появятся два новых музея - Новые музеи будут посвящены «Штабу Ладожской военной флотилии» в Новой Ладоге и «Музею тыла» в Сомин
Фото: t. me/drozdenko_au_lo

Новые музеи будут посвящены «Штабу Ладожской военной флотилии» в Новой Ладоге и «Музею тыла» в Сомино. Кроме того, на «Дороге жизни» появится интерактивное выставочное пространство — филиал Национального центра «Россия», ориентированный на молодежь. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

Масштабная реконструкция комплекса «Дорога жизни» уже началась в этом году. Она включает в себя реставрацию, благоустройство и озеленение более 40 памятных объектов. На эти цели планируется направить около 1 млрд рублей. Проект планируется завершить к 100-летию Ленобласти.

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