В рамках модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни» в Ленобласти планируется создать два новых музея.

Новые музеи будут посвящены «Штабу Ладожской военной флотилии» в Новой Ладоге и «Музею тыла» в Сомино. Кроме того, на «Дороге жизни» появится интерактивное выставочное пространство — филиал Национального центра «Россия», ориентированный на молодежь. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

Масштабная реконструкция комплекса «Дорога жизни» уже началась в этом году. Она включает в себя реставрацию, благоустройство и озеленение более 40 памятных объектов. На эти цели планируется направить около 1 млрд рублей. Проект планируется завершить к 100-летию Ленобласти.