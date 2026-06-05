В Петербурге пользователи сообщают о перебоях в работе мобильного и домашнего интернета.

За последние два часа увеличилось количество жалоб на сбои в работе мессенджеров и проблемы с геолокацией. Также пользователи сообщают о трудностях в доступе к популярным приложениям и работе домашней сети Wi-Fi, следует из данных сервиса Downdetector.

Отметим, что сегодня состоится главное событие Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) — планируется, что в 15:00 президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании.