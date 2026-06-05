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Петербуржцы жалуются на сбои мобильного интернета

В Петербурге пользователи сообщают о перебоях в работе мобильного и домашнего интернета.

Петербуржцы жалуются на сбои мобильного интернета - За последние два часа увеличилось количество жалоб на сбои в работе мессенджеров и проблемы с геолок
Фото: freepik

За последние два часа увеличилось количество жалоб на сбои в работе мессенджеров и проблемы с геолокацией. Также пользователи сообщают о трудностях в доступе к популярным приложениям и работе домашней сети Wi-Fi, следует из данных сервиса Downdetector.

Отметим, что сегодня состоится главное событие Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) — планируется, что в 15:00 президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании.

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Сбои мобильный интернет Петербург
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Жителей и гостей Петербурга просят не беспокоить воронят во дворах города

Во дворах Петербурга начали появляться подросшие птенцы серой вороны, предупредил биолог Павел Глазков.

Жителей и гостей Петербурга просят не беспокоить воронят во дворах города - Воронята еще не умеют летать и добывать пищу самостоятельно, но уже покинули гнездо, так как в нем н
Фото: биолог Павел Глазков.

Воронята еще не умеют летать и добывать пищу самостоятельно, но уже покинули гнездо, так как в нем не помещаются. Родители продолжают кормить и оберегать птенцов вне гнезда. Обучение полету может занять несколько недель.

Биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков призвал жителей и гостей Петербурга не беспокоить воронят.

«Объясните, особенно детям, что к птенцу лучше близко не подходить. Это опасно!» — подчеркнул он.

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Теги

воронята вороны Павел Глазков Петербург

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