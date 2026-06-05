Строительный блок правительства Ленинградской области и компания «РОКВУЛ» договорились о сотрудничестве в рамках программы капитального ремонта.

Компания планирует совместно с регионом запустить пилотный проект по применению современных, экологичных и пожаробезопасных тепло- и звукоизоляционных материалов на объектах социальной инфраструктуры и в жилом фонде. Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что для региона это промышленная история с понятным прикладным эффектом.

«Завод ООО “РОКВУЛ-СЕВЕР” работает в Выборге, выпускает негорючую теплоизоляцию на основе каменной ваты, продукцию для звукоизоляции и огнезащиты, сохраняет производство в регионе под управлением отечественной компании. Договорились отработать пилотные решения на наших объектах, и вместе с Фондом капитального ремонта посмотреть, где новые материалы продемонстрируют наиболее эффективный результат. Нас интересуют качество утепления, пожарная безопасность, долговечность фасадов и понятная экономика для программы капремонта», — сказал Барановский.

Напомним, что Rockwool – лидер российского рынка теплоизоляции. Компания основана в 1909 году, производство началось в Дании в 1937 году. В настоящее время в 17 странах мира действуют 27 заводов. Четыре из них — в России. Выборгский завод открыт в 2006 году.