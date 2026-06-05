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Новости Экономика

Ленобласть и «РОКВУЛ» запустят пилотный проект по утеплению и шумоизоляции соцобъектов и жилых домов

Строительный блок правительства Ленинградской области и компания «РОКВУЛ» договорились о сотрудничестве в рамках программы капитального ремонта.

Ленобласть и «РОКВУЛ» запустят пилотный проект по утеплению и шумоизоляции соцобъектов и жилых домов - Строительный блок правительства Ленинградской области и компания «РОКВУЛ» договорились о сотрудничес
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Компания планирует совместно с регионом запустить пилотный проект по применению современных, экологичных и пожаробезопасных тепло- и звукоизоляционных материалов на объектах социальной инфраструктуры и в жилом фонде. Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что для региона это промышленная история с понятным прикладным эффектом.

«Завод ООО “РОКВУЛ-СЕВЕР” работает в Выборге, выпускает негорючую теплоизоляцию на основе каменной ваты, продукцию для звукоизоляции и огнезащиты, сохраняет производство в регионе под управлением отечественной компании. Договорились отработать пилотные решения на наших объектах, и вместе с Фондом капитального ремонта посмотреть, где новые материалы продемонстрируют наиболее эффективный результат. Нас интересуют качество утепления, пожарная безопасность, долговечность фасадов и понятная экономика для программы капремонта», — сказал Барановский.

Напомним, что Rockwool  – лидер российского рынка теплоизоляции. Компания основана в 1909 году, производство началось в Дании в 1937 году. В настоящее время в 17 странах мира действуют 27 заводов. Четыре из них — в России. Выборгский завод открыт в 2006 году.

Теги

пмэф Евгений Барановский ПМЭФ-2026 РОКВУЛ
Новости Социум

Станция метро «Пионерская» меняет режим работы из-за ремонта эскалатора

С понедельника, 8 июня, станция петербургского метро «Пионерская» будет работать по новому расписанию из-за капитального ремонта эскалатора.

Метро
Фото: Freepik.

По будним дням с 7:30 до 9:00 вход в вестибюль будет ограничен, с 17:10 до 19:10 - закрыт. Время ограничения может быть скорректировано в зависимости от пассажиропотока.

Жителям и гостям города рекомендуется воспользоваться другими станциями метро, например, «Комендантский проспект». До нее можно доехать на автобусах № 76, 127, 135, 171, 221 или трамваях № 47, 55. Ремонт планируется завершить к 21 августа 2026 года.

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