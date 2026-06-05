На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева подписали два соглашения — о внедрении Национальной модели улучшения качества жизни и о народосбережении.

Ленинградская область стала первым регионом России, который начинает применять Национальную модель на практике. Модель включает программу мотивационного анкетирования для женщин в ситуации репродуктивного выбора, стандарт здоровой среды в населённых пунктах, а также меры по адаптации территорий к климатическим изменениям. Внедрение будет проходить совместно с региональными командами — Советом по качеству жизни, Региональным сервисным уполномоченным и экспертами Национальной социальной инициативы.

Второе соглашение посвящено задаче народосбережения, поставленной Президентом России. Документ представляет собой дорожную карту совместной работы на годы вперёд. Вместе с АСИ регион развернёт конкретную программу действий — от мер социальной поддержки до создания условий, при которых родители могут одновременно работать и воспитывать детей.

В правительстве Ленинградской области поблагодарили Светлану Чупшеву и команду АСИ за партнёрство.