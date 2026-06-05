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Новости Социум

Ленинградская область первой в России начнёт внедрять Национальную модель улучшения качества жизни

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева подписали два соглашения — о внедрении Национальной модели улучшения качества жизни и о народосбережении.

Ленинградская область первой в России начнёт внедрять Национальную модель улучшения качества жизни - На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозд
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Ленинградская область стала первым регионом России, который начинает применять Национальную модель на практике. Модель включает программу мотивационного анкетирования для женщин в ситуации репродуктивного выбора, стандарт здоровой среды в населённых пунктах, а также меры по адаптации территорий к климатическим изменениям. Внедрение будет проходить совместно с региональными командами — Советом по качеству жизни, Региональным сервисным уполномоченным и экспертами Национальной социальной инициативы.

Второе соглашение посвящено задаче народосбережения, поставленной Президентом России. Документ представляет собой дорожную карту совместной работы на годы вперёд. Вместе с АСИ регион развернёт конкретную программу действий — от мер социальной поддержки до создания условий, при которых родители могут одновременно работать и воспитывать детей.

Ленинградская область первой в России начнёт внедрять Национальную модель улучшения качества жизни - На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозд

В правительстве Ленинградской области поблагодарили Светлану Чупшеву и команду АСИ за партнёрство.

Теги

пмэф Ленобласть ПМЭФ-2026 Александр Дрозденко Светлана Чупшева
Новости Социум

Станция метро «Пионерская» меняет режим работы из-за ремонта эскалатора

С понедельника, 8 июня, станция петербургского метро «Пионерская» будет работать по новому расписанию из-за капитального ремонта эскалатора.

Метро
Фото: Freepik.

По будним дням с 7:30 до 9:00 вход в вестибюль будет ограничен, с 17:10 до 19:10 - закрыт. Время ограничения может быть скорректировано в зависимости от пассажиропотока.

Жителям и гостям города рекомендуется воспользоваться другими станциями метро, например, «Комендантский проспект». До нее можно доехать на автобусах № 76, 127, 135, 171, 221 или трамваях № 47, 55. Ремонт планируется завершить к 21 августа 2026 года.

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метро Петербург Пионерская

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