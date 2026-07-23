В Мурино остановлено возведение торговых объектов на улицах Графской и Екатерининской.

Строительство торговых павильонов на Графской и Екатерининской улицах в Мурино было остановлено после вмешательства депутата Законодательного собрания Ленинградской области Анны Хмелёвой. Застройщик согласился остановить работы и обязался до конца текущей недели убрать строительный мусор с участков.

Формально собственники частных территорий имеют право устанавливать ларьки без согласования с муниципалитетом. Однако депутат Анна Хмелёва считает эту лазейку в законодательстве недопустимой и заявила о намерении подготовить законопроект, который обяжет владельцев частных земель согласовывать размещение торговых точек с местными властями.

Кроме того, депутат рассматривает возможность выкупа таких участков в муниципальную собственность для последующего благоустройства. Для детального разбирательства парламентарий уже направила запросы в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям собственника. Также вице-губернатору региона Евгению Барановскому направлено обращение с просьбой проверить, соответствуют ли возводимые объекты статусу «нестационарных».

Депутат подчеркнула, что в случае попыток возобновления работ надзорные органы проведут тщательную проверку законности сделок с землей. Анна Хмелёва также поблагодарила жителей и муниципальные власти за активную позицию.

«Да, может сейчас, в моменте, у нас нет законного способа раз и навсегда остановить стройку и забрать землю (и не верьте тому, кто говорит, что они есть). Но у нас есть законные способы с помощью надзорных органов удерживать ситуацию и не дать застроить все избушками из профнастила до тех пор, пока мы не сможем забрать эту землю и такие же участки в муниципалитет. И сделать там нормальное благоустройство, для прогулок и отдыха», - добавила Анна Хмелёва.