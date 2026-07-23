weather 18.4°
$

Главная / Новости / Картофель в Петербурге за месяц подорожал на 40%

Новости Экономика

Картофель в Петербурге за месяц подорожал на 40%

По данным Петростата, за последний месяц цены на некоторые базовые овощи в Петербурге значительно выросли.

Картофель в Петербурге за месяц подорожал на 40% - Лук стал дороже на 35%.
Фото: Freepik.

Так, картофель подорожал на 40% — с 53 до 86 рублей за килограмм. Лук стал дороже на 35% и теперь стоит 64 рубля за килограмм. Свекла подорожала на 23% и продается по цене 53 рубля за килограмм. Капуста стала дороже на 21%, ее цена составила 67 рублей за килограмм.

В то же время зафиксировано снижение цен на масло — сливочное и подсолнечное стали дешевле на 3%.

Вам будет интересно
Цены на топливо в России вновь поднялись
Согласно данным Росстата, с 14 по 20 июля цены на дизельное топливо и бензин в среднем по России выросли на 1,9% и 1,7% соответственно. В Москве стоим...
23.07.2026
144

Теги

овощи картофель Петербург Петростат
Новости Социум

В Мурино остановили строительство торговых павильонов на Графской и Екатерининской

В Мурино остановлено возведение торговых объектов на улицах Графской и Екатерининской.

В Мурино остановили строительство торговых павильонов на Графской и Екатерининской - В Мурино остановлено возведение торговых объектов на улицах Графской и Екатерининской.
Фото: Анна Хмелёва

Строительство торговых павильонов на Графской и Екатерининской улицах в Мурино было остановлено после вмешательства депутата Законодательного собрания Ленинградской области Анны Хмелёвой. Застройщик согласился остановить работы и обязался до конца текущей недели убрать строительный мусор с участков.

Формально собственники частных территорий имеют право устанавливать ларьки без согласования с муниципалитетом. Однако депутат Анна Хмелёва считает эту лазейку в законодательстве недопустимой и заявила о намерении подготовить законопроект, который обяжет владельцев частных земель согласовывать размещение торговых точек с местными властями.

Кроме того, депутат рассматривает возможность выкупа таких участков в муниципальную собственность для последующего благоустройства. Для детального разбирательства парламентарий уже направила запросы в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям собственника. Также вице-губернатору региона Евгению Барановскому направлено обращение с просьбой проверить, соответствуют ли возводимые объекты статусу «нестационарных».

Депутат подчеркнула, что в случае попыток возобновления работ надзорные органы проведут тщательную проверку законности сделок с землей. Анна Хмелёва также поблагодарила жителей и муниципальные власти за активную позицию.

«Да, может сейчас, в моменте, у нас нет законного способа раз и навсегда остановить стройку и забрать землю (и не верьте тому, кто говорит, что они есть). Но у нас есть законные способы с помощью надзорных органов удерживать ситуацию и не дать застроить все избушками из профнастила до тех пор, пока мы не сможем забрать эту землю и такие же участки в муниципалитет. И сделать там нормальное благоустройство, для прогулок и отдыха», - добавила Анна Хмелёва.

Вам будет интересно
В Госдуме напомнили, кому в России положена досрочная пенсия в 50 лет
Фото: pxhere.com Многодетные родители, семьи с детьми-инвалидами, работники вредных производств и жители Крайнего Севера могут выйти на пенсию досрочн...
23.07.2026
268

Теги

Мурино

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением

06:25 22.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться