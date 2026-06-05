Специалисты структурных подразделений и филиалов ООО «Транснефть – Балтика», одного из главных нефтепроводных предприятий России, провели комплекс работ по подготовке производственных объектов к устойчивой работе в весенне-летний пожароопасный период. По итогам оформлен соответствующий паспорт готовности объектов компании.

Фото: пресс-служба «Транснефть - Балтика»

Как рассказали в компании, обустроили и обновили минерализованные полосы вокруг 1211 объектов линейной части магистральных трубопроводов, а также провели работы по расчистке от сухой травы и валежника территорий вблизи производственных объектов, прилегающих к лесным массивам. Всего от кустов и деревьев расчищено около 40 км охранных зон магистральных трубопроводов и перекачивающих станций и более 32 км высоковольтных линий.

В рамках комплекса противопожарной подготовки, также осуществлены следующие работы:

проверены средства молниезащиты площадочных объектов и линейной части трубопроводов;

подтверждена работоспособность оборудования систем противопожарного водоснабжения, автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, а также первичных средств пожаротушения;

проведено сезонное техническое обслуживание пожарной техники, проверена её укомплектованность пожарно-техническим оборудованием.

В компании добавили, что в подразделениях предприятия действуют 24 группы по тушению лесных пожаров общей численностью 360 человек. С группами проведено 56 учебно-тренировочных занятий по ликвидации условных лесных пожаров и загораний. Осуществляется ежедневный мониторинг обстановки и оперативное реагирование на возникающие загорания в пятикилометровых зонах вокруг объектов.