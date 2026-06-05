weather 23.7°
$ 74.30
86.27

Главная / Новости / Нефтепроводчики «Транснефть – Балтика» завершили подготовку к пожароопасному периоду

Новости Социум

Нефтепроводчики «Транснефть – Балтика» завершили подготовку к пожароопасному периоду

Специалисты структурных подразделений и филиалов ООО «Транснефть – Балтика», одного из главных нефтепроводных предприятий России, провели комплекс работ по подготовке производственных объектов к устойчивой работе в весенне-летний пожароопасный период. По итогам оформлен соответствующий паспорт готовности объектов компании.

Нефтепроводчики «Транснефть – Балтика» завершили подготовку к пожароопасному периоду - Специалисты структурных подразделений и филиалов ООО «Транснефть – Балтика», одного из главных нефте

Фото: пресс-служба «Транснефть - Балтика»

Как рассказали в компании, обустроили и обновили минерализованные полосы вокруг 1211 объектов линейной части магистральных трубопроводов, а также провели работы по расчистке от сухой травы и валежника территорий вблизи производственных объектов, прилегающих к лесным массивам. Всего от кустов и деревьев расчищено около 40 км охранных зон магистральных трубопроводов и перекачивающих станций и более 32 км высоковольтных линий.

В рамках комплекса противопожарной подготовки, также осуществлены следующие работы:

  • проверены средства молниезащиты площадочных объектов и линейной части трубопроводов;

  • подтверждена работоспособность оборудования систем противопожарного водоснабжения, автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, а также первичных средств пожаротушения;

  • проведено сезонное техническое обслуживание пожарной техники, проверена её укомплектованность пожарно-техническим оборудованием.

В компании добавили, что в подразделениях предприятия действуют 24 группы по тушению лесных пожаров общей численностью 360 человек. С группами проведено 56 учебно-тренировочных занятий по ликвидации условных лесных пожаров и загораний. Осуществляется ежедневный мониторинг обстановки и оперативное реагирование на возникающие загорания в пятикилометровых зонах вокруг объектов.

Вам будет интересно
Нефтепроводчики Северо-Запада объявили о готовности судов к навигации
Специалисты ООО «Транснефть – Балтика» провели расконсервацию судов после зимнего сезона, проинспектировали целостность их корпусов. Проведено т...
02.06.2026
239

Теги

Транснефть-Балтика
Новости Экономика Точка зрения Главное

Сергей Перминов подвел первые итоги работы Ленобласти на ПМЭФ-2026

Регион уже заключил соглашений на порядка 200 млрд рублей. По мнению сенатора, это отличный инвестиционный задел, который будет определять векторы развития региона в ближайший год.

Сергей Перминов подвел первые итоги работы Ленобласти на ПМЭФ-2026 - Регион уже заключил соглашений на порядка 200 млрд рублей. По мнению сенатора, это отличный инвестиц
Фото: Валентин Илюшин/ Online47

Работа Ленинградской области на ПМЭФ-2026 в этом году вновь подтвердила статус площадки как эффективного инструмента для развития региональной экономики. По словам сенатора Сергея Перминова, губернатор Александр Дрозденко и правительство области совместно с бизнес-сообществом ведут напряженную работу по формированию инвестиционного задела на ближайший год. Таким мнением член Совфеда поделился в беседе с ЛенТВ24.

Сенатор уверен, что предпринимаемы усилия напрямую повлияют на благосостояние жителей и социально-экономические показатели региона. В число ключевых соглашений текущего форума, считает Сергей Перминов, вошли проекты, связанные с комплексным развитием территорий во Всеволожском и Ломоносовском районах, а также Гатчинском округе.

«Уделено внимание внедрению передовых наработок в сфере ИИ, без которых сегодня невозможно представить современную систему управления. В контексте вызовов значимым является и совершенствование систем безопасности различных объектов региона», — заявил сенатор Перминов.

Также область продолжает укреплять традиционные секторы, например, агропромышленный комплекс.

«Так, в Волосовском районе появятся 200 рабочих мест благодаря новому комплексу по переработке овощей. Увеличатся и бюджетные поступления. Это лишь один из примеров. Объем ожидаемых инвестиций уже приблизился к 200 млрд рублей. Областная команда нацелена на комплексный результат. И шаг за шагом идет к главной цели — региону, в котором хочется жить, творить и развиваться», — добавил парламентарий.

Вам будет интересно
Ленобласть и «РОКВУЛ» запустят пилотный проект по утеплению и шумоизоляции соцобъектов и жилых домов
Строительный блок правительства Ленинградской области и компания «РОКВУЛ» договорились о сотрудничестве в рамках программы капитального ремонта. Фото:...
05.06.2026
112

Теги

пмэф Сергей Перминов

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге
Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге

08:17 03.06.2026

В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

08:39 03.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться