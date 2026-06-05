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Новости Социум

Дмитрий Песков в студии VK Видео: Путин залил первый бетон в фундамент АЭС в Узбекистане

Пресс-секретарь президента РФ выступил в Блогерской студии VK Видео и подвел итоги 1-го дня работы Владимира Путина на ПМЭФ-2026. Одним из главных событий Дмитрий Песков назвал начало строительства атомной электростанции в Узбекистане.

«Залили первый бетон в фундамент атомной электростанции в Узбекистане, которую мы будем строить. То есть все очень хорошо, все напряженно», – рассказал Песков, отвечая на вопрос блогера Евгении Медведевой

Также представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин уже встретился с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

«Это всегда происходит накануне основного дня форума. Всегда глубокая, очень содержательная, долгая беседа, утомительная для президента, но долгожданная на мировой информационной арене. Так было и на этот раз», – отметил Песков

По его словам, сейчас президент готовится к пленарной сессии ПМЭФ.

«Президент будет говорить о своем видении того, куда нам идти в плане развития страны: и по экономике, и по социальной сфере, и какие у нас основные вызовы. И это очень интересно, потому что именно это дает понимание участникам рынка и представителям бизнеса, будь то гигантский бизнес или малый и средний бизнес, на что им ориентироваться концептуально, потому что это именно слова главы государства, которые определяют основной вектор», – уточнил пресс-секретарь президента.

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ПМЭФ-2026 VK Видео Дмитрий Песков
Новости Экономика

Портфель потребительских кредитов жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области достиг 161 млрд рублей

В рамках Петербургского международного экономического форума Сбер проанализировал, как за последний год изменилось кредитное поведение населения.

Рынок потребительского кредитования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области постепенно восстанавливает активность после сдержанного 2025 года. По данным экспертов Сбера, в первом квартале 2026 года объём выдач потребительских кредитов в регионе увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно растёт и средний размер кредита — жители региона всё чаще оформляют займы на более крупные суммы и более длительные сроки.

Сегодня совокупный портфель потребительских кредитов жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Сбере составляет 161 млрд рублей. В Санкт-Петербурге объём портфеля остаётся стабильным на уровне 127 млрд рублей. Это может говорить о том, что рынок постепенно переходит от фазы активного сокращения задолженности к более сбалансированной модели потребления кредитных продуктов.

Одним из ключевых трендов стало увеличение среднего размера кредита. По данным апреля 2026 года, средняя сумма потребительского кредита и рефинансирования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросла на 33% до 314 тыс. руб. Самым популярным сроком кредита остаётся 60 месяцев. 

Изменение среднего чека может свидетельствовать о смене структуры спроса. Если ранее потребительские кредиты чаще использовались для покрытия краткосрочных расходов, то сейчас всё большую роль начинают играть более крупные цели — ремонт, обучение, крупная бытовая техника или организация отдыха. Такие сценарии традиционно требуют более значительных сумм и более длинного горизонта погашения. Также растёт доля клиентов, который рефинансируют свои ранее взятые кредиты, объединяя их в один и снижая платёж.

Статистика выдач также показывает заметное оживление спроса в 2026 году. За первые четыре месяца текущего года в Санкт-Петербурге было выдано почти 83 тыс. потребительских кредитов на сумму 27,7 млрд рублей, а в Ленинградской области — около 28,4 тыс. кредитов на 7,4 млрд рублей. Динамика начала года демонстрирует существенный рост спроса по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Дальнейшая динамика рынка будет зависеть прежде всего от процентной политики и уровня потребительской уверенности. Однако уже сейчас можно говорить о формировании нового потребительского поведения. Жители региона всё чаще рассматривают кредит как управляемый финансовый инструмент под конкретные цели и с расчётом на комфортную долговую нагрузку. 

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Сбер пмэф

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