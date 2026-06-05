Пресс-секретарь президента РФ выступил в Блогерской студии VK Видео и подвел итоги 1-го дня работы Владимира Путина на ПМЭФ-2026. Одним из главных событий Дмитрий Песков назвал начало строительства атомной электростанции в Узбекистане.
«Залили первый бетон в фундамент атомной электростанции в Узбекистане, которую мы будем строить. То есть все очень хорошо, все напряженно», – рассказал Песков, отвечая на вопрос блогера Евгении Медведевой
Также представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин уже встретился с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
«Это всегда происходит накануне основного дня форума. Всегда глубокая, очень содержательная, долгая беседа, утомительная для президента, но долгожданная на мировой информационной арене. Так было и на этот раз», – отметил Песков
По его словам, сейчас президент готовится к пленарной сессии ПМЭФ.
«Президент будет говорить о своем видении того, куда нам идти в плане развития страны: и по экономике, и по социальной сфере, и какие у нас основные вызовы. И это очень интересно, потому что именно это дает понимание участникам рынка и представителям бизнеса, будь то гигантский бизнес или малый и средний бизнес, на что им ориентироваться концептуально, потому что это именно слова главы государства, которые определяют основной вектор», – уточнил пресс-секретарь президента.