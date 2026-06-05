На полях ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провёл рабочую встречу с председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном. Стороны обсудили текущую деятельность компании в регионе, планы по дальнейшему развитию производственных мощностей и инфраструктуры.
Особое внимание было уделено социальному партнёрству и благотворительным проектам. Губернатор отметил, что в этом году «НОВАТЭК» заметно усиливает благотворительную составляющую — в сферах образования, экологии и поддержки тех, кто в этом нуждается.
«Когда бизнес слышит регион и идёт навстречу людям — это и есть настоящее партнёрство», — подчеркнул Александр Дрозденко.
По итогам встречи была достигнута договорённость о дальнейшем наращивании совместных программ помощи жителям Ленинградской области.