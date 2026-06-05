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Новости Экономика

Александр Дрозденко и Леонид Михельсон обсудили развитие производств и социальное партнёрство «НОВАТЭКа» в Ленобласти

На полях ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провёл рабочую встречу с председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном. Стороны обсудили текущую деятельность компании в регионе, планы по дальнейшему развитию производственных мощностей и инфраструктуры.

Александр Дрозденко и Леонид Михельсон обсудили развитие производств и социальное партнёрство «НОВАТЭКа» в Ленобласти - На полях ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провёл рабочую встречу с председа
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Особое внимание было уделено социальному партнёрству и благотворительным проектам. Губернатор отметил, что в этом году «НОВАТЭК» заметно усиливает благотворительную составляющую — в сферах образования, экологии и поддержки тех, кто в этом нуждается.

«Когда бизнес слышит регион и идёт навстречу людям — это и есть настоящее партнёрство», — подчеркнул Александр Дрозденко.

По итогам встречи была достигнута договорённость о дальнейшем наращивании совместных программ помощи жителям Ленинградской области.

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Новатэк Александр Дрозденко Леонид Михельсон Ленобласть пмэф ПМЭФ-2026
Новости Экономика

Владимир Путин: инфляция в России к концу года немного превысит 5%

Президент России заявил о замедлении темпов инфляции в стране.

Инфляция в России начала постепенно замедляться и к концу года достигнет показателя в 5,2%. Об этом 5 июня в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что экономический рост в России должен сочетаться со снижением инфляции. 

Также в ходе своего выступления президент отметил, что в апреле ВВП России вырос на 1,3%, а реальные зарплаты за последние пять лет увеличились на 30%.

«Мы слышим критику со всех сторон, что у нас все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы, и мы ощущаем подъем», — подчеркнул Владимир Путин.

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Фото на миниатюре: magnific/ ededchechine

Теги

Владимир Путин инфляция пмэф

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