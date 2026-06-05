Президент России заявил о замедлении темпов инфляции в стране.

Инфляция в России начала постепенно замедляться и к концу года достигнет показателя в 5,2%. Об этом 5 июня в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что экономический рост в России должен сочетаться со снижением инфляции.

Также в ходе своего выступления президент отметил, что в апреле ВВП России вырос на 1,3%, а реальные зарплаты за последние пять лет увеличились на 30%.

«Мы слышим критику со всех сторон, что у нас все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы, и мы ощущаем подъем», — подчеркнул Владимир Путин.

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