В рамках программы ПМЭФ — 2026 состоялась церемония встречи Президента Объединённой Республики Танзании Самии Сулуху Хасан. В мероприятии принял участие вице-губернатор Ленинградской области по вопросам развития и сохранения культурного наследия — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Ленинградская область нацелена на развитие практического взаимодействия с Танзанией, включая выстраивание прямых логистических цепочек в рамках транспортного коридора «Север — Юг». Регион заинтересован в расширении делового сотрудничества, торгово-экономических связей, туризма, а также в культурных обменах и установлении дружественных контактов на региональном и муниципальном уровнях.