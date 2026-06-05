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Новости Социум

Владимир Цой принял участие в церемонии встречи Президента Танзании на ПМЭФ-2026

В рамках программы ПМЭФ — 2026 состоялась церемония встречи Президента Объединённой Республики Танзании Самии Сулуху Хасан. В мероприятии принял участие вице-губернатор Ленинградской области по вопросам развития и сохранения культурного наследия — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Владимир Цой принял участие в церемонии встречи Президента Танзании на ПМЭФ-2026 - В рамках программы ПМЭФ — 2026 состоялась церемония встречи Президента Объединённой Республики Танза
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Ленинградская область нацелена на развитие практического взаимодействия с Танзанией, включая выстраивание прямых логистических цепочек в рамках транспортного коридора «Север — Юг». Регион заинтересован в расширении делового сотрудничества, торгово-экономических связей, туризма, а также в культурных обменах и установлении дружественных контактов на региональном и муниципальном уровнях.

Теги

Танзания Владимир Цой Ленобласть
Новости Происшествия

Массовая авария собрала 4 машины во Всеволожском районе

Информация о пострадавших не поступала.

Массовая авария собрала 4 машины во Всеволожском районе - Информация о пострадавших не поступала.
Фото: ЛЕНОБЛПОЖСПАС

Во Всеволожском районе 5 июня произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает официальный канал ГКУ «Леноблпожспас» в Мах.

По информации экстренных служб, на 22-м километре внешнего кольца КАД столкнулись легковые автомобили «Субару», «Мерседес», «Джетур» и грузовик «Джак».

«Движение перекрыто по крайней, правой полосе. На месте ДТП работает личный состав 147 пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас», — указано в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

Массовая авария собрала 4 машины во Всеволожском районе - Информация о пострадавших не поступала.

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Теги

массовая авария Всеволожский район

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