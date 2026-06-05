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Новости Социум

Роботизированная собака «Арктика» из Соснового Бора представлена на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме — 2026 представлены 13 проектов-победителей Всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного обществом «Знание».

Роботизированная собака «Арктика» из Соснового Бора представлена на ПМЭФ-2026 - На Петербургском международном экономическом форуме — 2026 представлены 13 проектов-победителей Всер
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Среди них — роботизированная собака «Арктика», созданная Викторией Калюжной из Соснового Бора Ленинградской области. Конструкторы, научные наборы и сюжетно-образные игрушки стали частью тематической экспозиции Росмолодёжи, посвящённой семье и детству.

Как отмечают авторы, игрушка «Арктика» помогает детям расширять кругозор и развивать воображение. Увидеть робособаку и другие новинки можно уже сейчас — они представлены на маркетплейсах и на специальных полках в магазинах сети «Детский мир».

Теги

Ленобласть пмэф ПМЭФ-2026
Новости Происшествия

Массовая авария собрала 4 машины во Всеволожском районе

Информация о пострадавших не поступала.

Массовая авария собрала 4 машины во Всеволожском районе - Информация о пострадавших не поступала.
Фото: ЛЕНОБЛПОЖСПАС

Во Всеволожском районе 5 июня произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает официальный канал ГКУ «Леноблпожспас» в Мах.

По информации экстренных служб, на 22-м километре внешнего кольца КАД столкнулись легковые автомобили «Субару», «Мерседес», «Джетур» и грузовик «Джак».

«Движение перекрыто по крайней, правой полосе. На месте ДТП работает личный состав 147 пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас», — указано в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

Массовая авария собрала 4 машины во Всеволожском районе - Информация о пострадавших не поступала.

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Теги

массовая авария Всеволожский район

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