На Петербургском международном экономическом форуме — 2026 представлены 13 проектов-победителей Всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного обществом «Знание».

Среди них — роботизированная собака «Арктика», созданная Викторией Калюжной из Соснового Бора Ленинградской области. Конструкторы, научные наборы и сюжетно-образные игрушки стали частью тематической экспозиции Росмолодёжи, посвящённой семье и детству.

Как отмечают авторы, игрушка «Арктика» помогает детям расширять кругозор и развивать воображение. Увидеть робособаку и другие новинки можно уже сейчас — они представлены на маркетплейсах и на специальных полках в магазинах сети «Детский мир».