Регион подвергся одной из самых массированных атак беспилотников в субботу.

В Ленинградской области сняли режим опасности БПЛА. За минувшее утро над регионом сбили 144 беспилотников. Об этом 6 июня сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.

«Разрушений не зафиксировано. Отмечаем падение обломков в ряде районов Ленинградской области, разрушения не значительные - посечение осколками фасадов домов и стёкол. Пострадавших нет. В Ломоносовском районе, на объекте Министерства Обороны возник пожар», - уточнил глава региона.

Также в регионе действует временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе, заявил губернатор.

«Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны, рядом с возгоранием - эта мера временная, надеюсь, что в течении нескольких часов все смогут вернуться в свои дома. Прошу отнестись с пониманием. Ситуация находится под контролем», - добавил Александр Дрозденко.

Видео: Александр Дрозденко/МАХ