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В Ленобласти сняли режим опасности БПЛА: уничтожено 144 беспилотника

Регион подвергся одной из самых массированных атак беспилотников в субботу.

В Ленинградской области сняли режим опасности БПЛА. За минувшее утро над регионом сбили 144 беспилотников. Об этом 6 июня сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.

«Разрушений не зафиксировано. Отмечаем падение обломков в ряде районов Ленинградской области, разрушения не значительные - посечение осколками фасадов домов и стёкол. Пострадавших нет. В Ломоносовском районе, на объекте Министерства Обороны возник пожар», - уточнил глава региона.

Также в регионе действует временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе, заявил губернатор.

«Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны, рядом с возгоранием - эта мера временная, надеюсь, что в течении нескольких часов все смогут вернуться в свои дома. Прошу отнестись с пониманием. Ситуация находится под контролем», - добавил Александр Дрозденко.

Видео: Александр Дрозденко/МАХ

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Александр Дрозденко БПЛА
Новости Происшествия Социум

Пенсионеру из Луги вернули похищенные мошенниками 800 тысяч рублей

Также пострадавшему от аферистов выплатили проценты за использование средств.

Лужская городская прокуратура восстановила права местного жителя, лишившегося крупной суммы денег из-за действий мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По материалам дела, пожилой мужчина ранее перевел неизвестному 800 тысяч рублей. В ходе следствия правоохранительным органам удалось отследить поступление средств.

«Лужская городская прокуратура в интересах потерпевшего обратилась с иском в суд. Суд удовлетворил иск о взыскании суммы неосновательного обогащения с владельца счёта», — указано в сообщении.

По иску ведомства пенсионеру вернули похищенные средства, а также 119 тысяч рублей в качестве процентов за использование денег..

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Фото на миниатюре: magnific

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прокуратура мошенники

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