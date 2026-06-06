Также местами ожидается усиление порывов ветра.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 7 июня. Ночью местами и днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Также в дневное время в отдельных районах ожидаются грозы и ливни.

«Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +10...+15 гр., днем +18...+23 гр., местами до 26 гр. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится», - передает МЧС.