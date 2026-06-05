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Жителей и гостей Петербурга просят не беспокоить воронят во дворах города

Во дворах Петербурга начали появляться подросшие птенцы серой вороны, предупредил биолог Павел Глазков.

Жителей и гостей Петербурга просят не беспокоить воронят во дворах города - Воронята еще не умеют летать и добывать пищу самостоятельно, но уже покинули гнездо, так как в нем н
Фото: биолог Павел Глазков.

Воронята еще не умеют летать и добывать пищу самостоятельно, но уже покинули гнездо, так как в нем не помещаются. Родители продолжают кормить и оберегать птенцов вне гнезда. Обучение полету может занять несколько недель.

Биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков призвал жителей и гостей Петербурга не беспокоить воронят.

«Объясните, особенно детям, что к птенцу лучше близко не подходить. Это опасно!» — подчеркнул он.

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04.06.2026
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Теги

воронята вороны Павел Глазков Петербург
Новости Происшествия

В ангаре у ж/д станции в Выборге нашли наркоплантацию

В Выборге правоохранители задержали в промышленном помещении у железнодорожной станции Таммисуо двоих мужчин 38 и 39 лет.

В ангаре у ж/д станции в Выборге нашли наркоплантацию - Общий вес изъятого составляет 5,47 килограмма.
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

В ангаре, который использовал 39-летний индивидуальный предприниматель, обнаружено 79 кустов наркотического растений. Там же найдены три пакета с толченым наркотиком, готовым к употреблению. Общий вес изъятого составляет 5,47 килограмма. Исследование изъятого продолжается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на производство, хранение и сбыт наркотиков. Подозреваемые заключены под стражу. Продолжается расследование, полиция выясняет, причастны ли задержанные к другим преступлениям.

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Теги

наркоплантация Выборг Ленобласть полиция Мвд

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