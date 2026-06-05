Во дворах Петербурга начали появляться подросшие птенцы серой вороны, предупредил биолог Павел Глазков.

Воронята еще не умеют летать и добывать пищу самостоятельно, но уже покинули гнездо, так как в нем не помещаются. Родители продолжают кормить и оберегать птенцов вне гнезда. Обучение полету может занять несколько недель.

Биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков призвал жителей и гостей Петербурга не беспокоить воронят.

«Объясните, особенно детям, что к птенцу лучше близко не подходить. Это опасно!» — подчеркнул он.