В Ленинградской области временно перекрыт участок автодороги Санкт-Петербург — Ручьи, что привело к остановке прямого сообщения между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, с 51 по 67 километр автомобильной дороги «Санкт-Петербург — Ручьи» в районе Большой Ижоры введено временное ограничение движения транспорта.

Для автомобилистов власти региона подготовили альтернативные схемы проезда. Для объезда предлагается использовать федеральную трассу А-120, а также дороги регионального значения «Петергоф — Кейкино» и «Сосновый Бор — Глобицы».

Изменения коснулись и пассажирских перевозок. На текущий момент прямое автобусное сообщение между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом приостановлено. Для населения организована работа пригородных электропоездов на участке Ораниенбаум — Санкт-Петербург, а также курсирует автобус № 403 от Ломоносова до станции метро «Купчино».

Дополнительно, для перевозки пассажиров на отрезке Калище — Ораниенбаум запущен компенсационный автобусный маршрут, следующий через населенные пункты Гостилицы и Лопухинка.

Пассажирам рекомендуется следить за актуальным расписанием электропоездов в приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД» или по круглосуточному телефону горячей линии 8-800-775-00-00.