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Новости Социум

Опубликована информация о маршрутах и схеме движения транспорта для объезда Большой Ижоры

В Ленинградской области временно перекрыт участок автодороги Санкт-Петербург — Ручьи, что привело к остановке прямого сообщения между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом.

Опубликована информация о маршрутах и схеме движения транспорта для объезда Большой Ижоры - В Ленинградской области временно перекрыт участок автодороги Санкт-Петербург — Ручьи, что привело к
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, с 51 по 67 километр автомобильной дороги «Санкт-Петербург — Ручьи» в районе Большой Ижоры введено временное ограничение движения транспорта.

Для автомобилистов власти региона подготовили альтернативные схемы проезда. Для объезда предлагается использовать федеральную трассу А-120, а также дороги регионального значения «Петергоф — Кейкино» и «Сосновый Бор — Глобицы».

Изменения коснулись и пассажирских перевозок. На текущий момент прямое автобусное сообщение между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом приостановлено. Для населения организована работа пригородных электропоездов на участке Ораниенбаум — Санкт-Петербург, а также курсирует автобус № 403 от Ломоносова до станции метро «Купчино».

Дополнительно, для перевозки пассажиров на отрезке Калище — Ораниенбаум запущен компенсационный автобусный маршрут, следующий через населенные пункты Гостилицы и Лопухинка.

Пассажирам рекомендуется следить за актуальным расписанием электропоездов в приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД» или по круглосуточному телефону горячей линии 8-800-775-00-00.

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Теги

Большая Ижора
Новости Социум

Жара вынуждает лосей в Ленобласти выходить на дороги

Водителей предупреждают о непредсказуемом поведении животных.

Жара вынуждает лосей в Ленобласти выходить на дороги - Водителей предупреждают о непредсказуемом поведении животных.
Фото: Комитет по животному миру Ленинградской области

С наступлением жары автомобилисты все чаще встречают лосей на проезжей части, что может создать серьезную угрозу безопасности дорожного движения. Об этом предупреждает Комитет по животному миру Ленинградской области.

Причиной  непредсказуемого поведения животных также становится нашествие гнуса. Изнуренные насекомыми сохатые выходят на открытые, хорошо продуваемые ветром участки трасс, где ветер помогает им избавиться от назойливого роя. Для лося автодорога становится единственным местом для отдыха, однако для водителей такие встречи несут скрытую опасность.

Специалисты предупреждают, что дикое животное в состоянии стресса ведет себя абсолютно непредсказуемо. Лсь может внезапно выбежать на асфальт, начать хаотичное движение или замереть посреди полосы. Водителям настоятельно рекомендуется при виде зверя у обочины сбрасывать скорость и избегать звуковых сигналов, которые могут спровоцировать панику у животного. 

«ДТП с лосем — это всегда серьёзно. Для зверя это почти всегда гибель. Для машины — искореженный кузов, а для пассажиров — реальный риск», — добавили в Комитете.

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