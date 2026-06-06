weather 17.8°
$ 73.47
85.56

Главная / Новости / В Большой Ижоре ликвидировали последствия возгорания после атаки БПЛА

Новости Происшествия Главное

В Большой Ижоре ликвидировали последствия возгорания после атаки БПЛА

После 17 часов вечера, ориентировочно, местные жители смогут вернуться домой. 

В Большой Ижоре ликвидировали последствия пожара, вызванного атакой БПЛА. Об этом 6 июня сообщает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

ЦВ настоящий момент силы и средства Минобороны проверяют прилегающую территорию на возможное наличие взрывоопасных предметов. Проверка продлится около 2-х часов. Ориентировочно после 17 часов жители смогут вернуться домой. Оперативный штаб и администрация района окажут помощь и содействие по возвращению жителей домой. В это же время планируется восстановление пассажирского транспортного сообщения", - уточнил глава региона.

Вам будет интересно
В Ленобласти сняли режим опасности БПЛА: уничтожено 144 беспилотника
Регион подвергся одной из самых массированных атак беспилотников в субботу. В Ленинградской области сняли режим опасности БПЛА. За минувшее утро над р...
06.06.2026
222

Фото на миниатюре: МЧС России/ Архив

Теги

Большая Ижора БПЛА
Новости Происшествия

В Тосно суд вынес приговор за повторное нетрезвое вождение

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за это нарушение, но снова сел пьяным за руль.

Жителя Тосненского района лишили автомобиля и отправили на обязательные работы за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже привлекалсяк ответственности за аналогичное нарушение.

Поймали нарушителя в ноябре прошлого года вблизи деревни Нурма. Инспекторы остановили мужчину для проверки документов и обнаружили, что водитель пьян. По решению суда местного жителя приговорили к 100 часам обязательных работ. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами сроком на два года. Тем временем автомобиль «Мазда», принадлежащего осужденному, конфискован в доход государства.

Вам будет интересно
В Выборгском районе нашли заблудившихся пожилого мужчину и его внука
Пенсионер и его внук отправились к берегу реки и перестали выходить на связь. Заблудившихся пожилого мужчину и его внука в Выборгском районе Ленинград...
05.06.2026
219

Фото: magnific

Теги

Тосно нетрезвое вождение

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге
Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге

08:17 03.06.2026

В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

08:39 03.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться