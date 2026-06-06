После 17 часов вечера, ориентировочно, местные жители смогут вернуться домой.
В Большой Ижоре ликвидировали последствия пожара, вызванного атакой БПЛА. Об этом 6 июня сообщает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
ЦВ настоящий момент силы и средства Минобороны проверяют прилегающую территорию на возможное наличие взрывоопасных предметов. Проверка продлится около 2-х часов. Ориентировочно после 17 часов жители смогут вернуться домой. Оперативный штаб и администрация района окажут помощь и содействие по возвращению жителей домой. В это же время планируется восстановление пассажирского транспортного сообщения", - уточнил глава региона.
Фото на миниатюре: МЧС России/ Архив