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Над Россией за ночь сбили 95 украинских БПЛА. Пострадали дети

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении 3 беспилотников, летевших на столицу.

В Сочи, по данным регионального оперштаба, обломки БПЛА упали на проезжую часть. Взрывной волной выбило стекла маршрутного автобуса с пассажирами. Никто не пострадал.

В Брянской области вечером после атаки дрона пострадали пять человек, среди них четыре ребенка. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

В Ростовской области БПЛА сбили над одним районом. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Калужской, Смоленской и Тульской областях обошлось без пострадавших и разрушений. Власти остальных регионов о последствиях не сообщали.

Внуково и Домодедово, а также аэропорты Калуги, Ярославля и Череповца вводили ограничения на полеты самолетов

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Теги

БПЛА СВО Россия минобороны
Новости Происшествия

Лжеполицейские похитили подростка в Петербурге

Несовершеннолетнего похитили двое мужчин, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, возле дома на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге 3 июня 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе городского Следственного комитета, фигуранты получили из неустановленного источника информацию о якобы причастности подростка к совершению преступлений в Санкт-Петербурге.

После этого они подошли к несовершеннолетнему, представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на него наручники и силой посадили в автомобиль.

По данным следствия, мужчины передвигались с потерпевшим по Санкт-Петербургу, а затем привезли его домой. Там они удерживали подростка и пытались получить от него информацию о мошеннических схемах.

В отношении обвиняемых заведены уголовные дела о похищении человека группой лиц и незаконном лишении свободы. Фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал мужчинам меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, в том числе источник информации, на который ссылались обвиняемые.

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