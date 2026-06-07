По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении 3 беспилотников, летевших на столицу.

В Сочи, по данным регионального оперштаба, обломки БПЛА упали на проезжую часть. Взрывной волной выбило стекла маршрутного автобуса с пассажирами. Никто не пострадал.

В Брянской области вечером после атаки дрона пострадали пять человек, среди них четыре ребенка. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

В Ростовской области БПЛА сбили над одним районом. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Калужской, Смоленской и Тульской областях обошлось без пострадавших и разрушений. Власти остальных регионов о последствиях не сообщали.

Внуково и Домодедово, а также аэропорты Калуги, Ярославля и Череповца вводили ограничения на полеты самолетов