По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении 3 беспилотников, летевших на столицу.
В Сочи, по данным регионального оперштаба, обломки БПЛА упали на проезжую часть. Взрывной волной выбило стекла маршрутного автобуса с пассажирами. Никто не пострадал.
В Брянской области вечером после атаки дрона пострадали пять человек, среди них четыре ребенка. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
В Ростовской области БПЛА сбили над одним районом. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
В Калужской, Смоленской и Тульской областях обошлось без пострадавших и разрушений. Власти остальных регионов о последствиях не сообщали.
Внуково и Домодедово, а также аэропорты Калуги, Ярославля и Череповца вводили ограничения на полеты самолетов