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Новости Происшествия

Ребенка увезли из-под окон дома во Всеволожском районе

Девочку дошкольного возраста обнаружили с травмами под окнами многоквартирного дома на улице Иоанна Кронштадтского в Колтушах Всеволожского района.

По предварительным данным, сообщение в экстренные службы поступило 6 июня около 20:00. Очевидцы рассказали, что ребенку около шести лет.

Медики доставили девочку в больницу. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции и районного следственного отдела СК Ленобласти.

Представители различных служб и ведомств, в том числе СК и прокуратуры, регулярно напоминают об опасности открытых окон в квартирах, где есть дети. Москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Взрослых призывают не оставлять детей без присмотра и ограничивать их доступ к открытым окнам.

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08.03.2026
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Всеволожский район Колтуши Ленинградская область
Новости Экономика

Число закрытых в Петербурге компаний превысило открытые на 42% с начала года. В Ленобласти ситуация иная

В Санкт-Петербурге с начала 2026 года закрылись 3,4 тысячи юридических лиц, что на 42,2% больше числа новых регистраций. Такие данные привели эксперты на основе статистики ФНС.

За этот период в городе зарегистрировали 2,9 тысячи новых компаний. Это на 20% меньше, чем годом ранее.

Число закрытых юридических лиц тоже снизилось на 18%, однако их оказалось заметно больше, чем новых организаций. Эксперты считают, что это указывает на продолжающееся сокращение числа действующих компаний, несмотря на замедление темпов их выбытия.

В Ленинградской области ситуация оказалась иной. За аналогичный период в регионе закрылись 372 компании, что на 57% меньше прошлогоднего показателя.

Новых юридических лиц в Ленобласти зарегистрировали 465. Это на 6% меньше, чем годом ранее, но все равно на 25% больше числа ликвидированных компаний.

При этом Северо-Западный федеральный округ вошел в число лидеров России по темпам открытия нового бизнеса. За год число регистраций в округе выросло на 9,8%, а общий прирост количества компаний составил 3,18%.

По состоянию на конец мая в Северо-Западном федеральном округе насчитывалось 875,3 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей.

На ПМЭФ-2026 петербургский фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса получил поддержку от банка ВТБ в виде «зонтичных» поручительств. Фонд будет предоставлять поручительства до 50% от суммы кредита. Максимальный размер поручительства составит 20 миллионов рублей.

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23.04.2025
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Санкт-Петербург Ленинградская область

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