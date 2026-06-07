Девочку дошкольного возраста обнаружили с травмами под окнами многоквартирного дома на улице Иоанна Кронштадтского в Колтушах Всеволожского района.
По предварительным данным, сообщение в экстренные службы поступило 6 июня около 20:00. Очевидцы рассказали, что ребенку около шести лет.
Медики доставили девочку в больницу. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции и районного следственного отдела СК Ленобласти.
Представители различных служб и ведомств, в том числе СК и прокуратуры, регулярно напоминают об опасности открытых окон в квартирах, где есть дети. Москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Взрослых призывают не оставлять детей без присмотра и ограничивать их доступ к открытым окнам.