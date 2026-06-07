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Сергей Перминов о ПМЭФ-2026: Мы выступаем за крепкую безопасность, здоровую конкуренцию и взаимовыгодное сотрудничество

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов поделился своей оценкой дискуссии на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

«Форум, безусловно, удался – и был в фокусе внимания не только России, но и мира. Провокации, попытки «перетянуть» повестку, предпринятые «Киевом и ко», имели лишь обратный эффект. Президент и в ключевой речи на ПМЭФ, и ранее, на традиционно откровенной встрече с мировыми информагентствами, ясно транслировал честность и уверенность позиций нашей страны», – выразил мнение Сергей Перминов

По словам сенатора, дискуссия на пленарной сессии затронула широчайший спектр вопросов.  

«Прозвучали акценты по внутреннему развитию России, в том числе новые инициативы и поручения, оценки поведения западников, которые, следует признать, разделяет большая часть человечества, о становлении нового миропорядка, ошибках и объективном ослаблении позиций гегемонов колониальных времен. И согласитесь, каждый прозвучавший аспект конструктивной работы России и наших партнеров – что называется, «неубиваемый», – рассказал Сергей Перминов

Парламентарий считает, что посыл коллективному Западу сводится к тому, что Россия – крепкий орешек.

«К нам не подъедешь на кривых санкциях, позицию России игнорировать невозможно. И при этом трудно отрицать и гуманистичность посылов, артикулированных президентом. И мы, и наши партнеры выступаем за крепкую безопасность, здоровую конкуренцию, взаимовыгодное сотрудничество. И символично, как сессию предварял исторический ролик, – история не терпит «пены», она все и всех расставляет по местам», – резюмировал Сергей Перминов

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Сергей Перминов ПМЭФ-2026
Новости Экономика

Число закрытых в Петербурге компаний превысило открытые на 42% с начала года. В Ленобласти ситуация иная

В Санкт-Петербурге с начала 2026 года закрылись 3,4 тысячи юридических лиц, что на 42,2% больше числа новых регистраций. Такие данные привели эксперты на основе статистики ФНС.

За этот период в городе зарегистрировали 2,9 тысячи новых компаний. Это на 20% меньше, чем годом ранее.

Число закрытых юридических лиц тоже снизилось на 18%, однако их оказалось заметно больше, чем новых организаций. Эксперты считают, что это указывает на продолжающееся сокращение числа действующих компаний, несмотря на замедление темпов их выбытия.

В Ленинградской области ситуация оказалась иной. За аналогичный период в регионе закрылись 372 компании, что на 57% меньше прошлогоднего показателя.

Новых юридических лиц в Ленобласти зарегистрировали 465. Это на 6% меньше, чем годом ранее, но все равно на 25% больше числа ликвидированных компаний.

При этом Северо-Западный федеральный округ вошел в число лидеров России по темпам открытия нового бизнеса. За год число регистраций в округе выросло на 9,8%, а общий прирост количества компаний составил 3,18%.

По состоянию на конец мая в Северо-Западном федеральном округе насчитывалось 875,3 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей.

На ПМЭФ-2026 петербургский фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса получил поддержку от банка ВТБ в виде «зонтичных» поручительств. Фонд будет предоставлять поручительства до 50% от суммы кредита. Максимальный размер поручительства составит 20 миллионов рублей.

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