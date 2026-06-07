Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов поделился своей оценкой дискуссии на пленарном заседании ПМЭФ-2026.
«Форум, безусловно, удался – и был в фокусе внимания не только России, но и мира. Провокации, попытки «перетянуть» повестку, предпринятые «Киевом и ко», имели лишь обратный эффект. Президент и в ключевой речи на ПМЭФ, и ранее, на традиционно откровенной встрече с мировыми информагентствами, ясно транслировал честность и уверенность позиций нашей страны», – выразил мнение Сергей Перминов
По словам сенатора, дискуссия на пленарной сессии затронула широчайший спектр вопросов.
«Прозвучали акценты по внутреннему развитию России, в том числе новые инициативы и поручения, оценки поведения западников, которые, следует признать, разделяет большая часть человечества, о становлении нового миропорядка, ошибках и объективном ослаблении позиций гегемонов колониальных времен. И согласитесь, каждый прозвучавший аспект конструктивной работы России и наших партнеров – что называется, «неубиваемый», – рассказал Сергей Перминов
Парламентарий считает, что посыл коллективному Западу сводится к тому, что Россия – крепкий орешек.
«К нам не подъедешь на кривых санкциях, позицию России игнорировать невозможно. И при этом трудно отрицать и гуманистичность посылов, артикулированных президентом. И мы, и наши партнеры выступаем за крепкую безопасность, здоровую конкуренцию, взаимовыгодное сотрудничество. И символично, как сессию предварял исторический ролик, – история не терпит «пены», она все и всех расставляет по местам», – резюмировал Сергей Перминов