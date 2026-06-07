Член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова объяснила, можно ли оспорить подарок любовнице, если мужчина потратил на него семейные деньги до развода.

Эксперт напомнила, что все имущество, купленное в браке, считается совместной собственностью супругов. Это правило действует независимо от того, на кого оформлены документы. Если муж подарил любовнице автомобиль, купленный на общие деньги семьи, жена может попытаться оспорить такую сделку через суд.

Для этого нужно доказать два обстоятельства: машина была приобретена на совместные средства, а согласия на такой подарок супруге не давала.

«Поэтому жена вправе оспорить дарение автомобиля любовнице, если такой подарок покупался на их совместные денежные средства, и применить последствия недействительности сделки. То есть, признать автомобиль совместно нажитым имуществом супругов и исходя из равенства долей просить возместить ей половину стоимости за автомобиль, либо, если хочется оставить себе такую машину, то просить суд передать ей это транспортное средство в единоличную собственность», – объяснила Ирина Глазкова

При этом, если женщина захочет оставить автомобиль себе, ей придется выплатить бывшему мужу половину стоимости машины.

Глазкова также предупредила, что оспаривать дарение нужно в течение одного года с момента, когда жена узнала о нарушении своих имущественных прав. Главная сложность таких дел – доказать сам факт дарения конкретного автомобиля конкретному человеку.

Поэтому адвокат считает, что иногда проще не оспаривать саму сделку, а требовать от мужа компенсацию половины суммы, потраченной на машину. Для этого нужно подтвердить, что супруг распорядился семейными деньгами в ущерб интересам семьи.