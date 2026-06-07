Армия США подготовила план исполнения смертных приговоров в отношении четырех военнослужащих на случай распоряжения президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC со ссылкой на внутренний документ сухопутных войск США.

«Армия готовится привести в исполнение смертный приговор четырем приговоренным к смертной казни служащим, если президент отдаст соответствующий приказ», – говорится в сообщении телеканала

План получил кодовое название «Решительное правосудие». Его направили для внутреннего использования еще в феврале. Документ предусматривает подготовку к казни четырех осужденных военных в тюрьме города Терре-Хот в штате Индиана. Ранее там исполняли приговоры в отношении гражданских лиц.

Нескольким армейским подразделениям поручено обеспечить проведение казней не позднее 150 дней с даты одобрения смертных приговоров президентом. Осужденные военнослужащие были признаны виновными в убийствах и изнасилованиях.

Последний раз военнослужащего США казнили в 1961 году. Тогда рядового Джона Беннетта приговорили к смерти за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии.