weather 15.1°
$ 73.47
85.56

Главная / Новости / В США готовятся к казням военных впервые за почти 60 лет

Новости outside

В США готовятся к казням военных впервые за почти 60 лет

Армия США подготовила план исполнения смертных приговоров в отношении четырех военнослужащих на случай распоряжения президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC со ссылкой на внутренний документ сухопутных войск США.

«Армия готовится привести в исполнение смертный приговор четырем приговоренным к смертной казни служащим, если президент отдаст соответствующий приказ», – говорится в сообщении телеканала

План получил кодовое название «Решительное правосудие». Его направили для внутреннего использования еще в феврале. Документ предусматривает подготовку к казни четырех осужденных военных в тюрьме города Терре-Хот в штате Индиана. Ранее там исполняли приговоры в отношении гражданских лиц.

Нескольким армейским подразделениям поручено обеспечить проведение казней не позднее 150 дней с даты одобрения смертных приговоров президентом. Осужденные военнослужащие были признаны виновными в убийствах и изнасилованиях.

Последний раз военнослужащего США казнили в 1961 году. Тогда рядового Джона Беннетта приговорили к смерти за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии.

Вам будет интересно
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Фото: Freepik. Власти Сербии обсуждают введение виз для граждан России, чтобы выполнить требования Брюсселя для вступления в Евросоюз. Об этом заявил...
01.06.2026
794

Теги

США
Новости Экономика

Адвокат объяснила, как отсудить у любовницы подарки мужа при разводе

суд
Фото: pxhere

Член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова объяснила, можно ли оспорить подарок любовнице, если мужчина потратил на него семейные деньги до развода.

Эксперт напомнила, что все имущество, купленное в браке, считается совместной собственностью супругов. Это правило действует независимо от того, на кого оформлены документы. Если муж подарил любовнице автомобиль, купленный на общие деньги семьи, жена может попытаться оспорить такую сделку через суд.

Для этого нужно доказать два обстоятельства: машина была приобретена на совместные средства, а согласия на такой подарок супруге не давала.

«Поэтому жена вправе оспорить дарение автомобиля любовнице, если такой подарок покупался на их совместные денежные средства, и применить последствия недействительности сделки. То есть, признать автомобиль совместно нажитым имуществом супругов и исходя из равенства долей просить возместить ей половину стоимости за автомобиль, либо, если хочется оставить себе такую машину, то просить суд передать ей это транспортное средство в единоличную собственность», – объяснила Ирина Глазкова

При этом, если женщина захочет оставить автомобиль себе, ей придется выплатить бывшему мужу половину стоимости машины.

Глазкова также предупредила, что оспаривать дарение нужно в течение одного года с момента, когда жена узнала о нарушении своих имущественных прав. Главная сложность таких дел – доказать сам факт дарения конкретного автомобиля конкретному человеку.

Поэтому адвокат считает, что иногда проще не оспаривать саму сделку, а требовать от мужа компенсацию половины суммы, потраченной на машину. Для этого нужно подтвердить, что супруг распорядился семейными деньгами в ущерб интересам семьи.

Вам будет интересно
В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают
Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...
23.04.2025
4197

Теги

развод

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге
Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге

08:17 03.06.2026

В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

08:39 03.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться