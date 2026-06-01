Власти Сербии обсуждают введение виз для граждан России, чтобы выполнить требования Брюсселя для вступления в Евросоюз. Об этом заявил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

«Вопрос визового режима с РФ обсуждается в качестве выполнения этих глав и подглав требований Брюсселя, которые включают и введение виз для граждан России», – сказал Драган Станоевич

Другие требования он не уточнил, но подчеркнул, что все они являются условиями для вступления Сербии в ЕС. По его словам, их нужно выполнить за полгода до начала процедуры. Станоевич также сослался на заявления политиков о том, что требования необходимо выполнить к концу 2026 года.

При этом, по его оценке, отмена безвизового режима с Россией может вызвать общественное недовольство в Сербии.

«Я считаю, что мы далеко от вступления и от отмены визового режима, потому что властям в Сербии только этого еще не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации в Сербии и критическую потерю поддержки среди населения», – сказал Драган Станоевич.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко ранее заявил, что, несмотря на усиливающееся давление Евросоюза, Белград не присоединяется к антироссийским санкциям.

Сербия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС в 2012 году. Брюссель остается ключевым донором и финансовым партнером Белграда, но требует от страны институциональных изменений.

В конце апреля Euractiv со ссылкой на чиновников Евросоюза и политических экспертов сообщала, что Сербия получает все больше помощи от Китая. При этом Брюссель продолжает играть важнейшую роль, а Россия постепенно уходит на 2-й план.

Дискуссии об отмене безвиза с Россией идут уже не первый год. В октябре 2024 года тогдашний вице-премьер Сербии Александр Вулин поднимал эту тему и заверял, что страна сохранит безвизовый режим для россиян.