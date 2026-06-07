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Полиция задержала 11-летнего водителя питбайка во Всеволожске

Сотрудники ГИБДД задержали 11-летнего мальчика, который управлял питбайком в микрорайоне Южный во Всеволожске.

Полиция задержала 11-летнего водителя питбайка во Всеволожске - Сотрудники ГИБДД задержали 11-летнего мальчика, который управлял питбайком в микрорайоне Южный во Вс
Фото: max_ru/vsevolozhskk/AZ6h2sPqIPI

Правоохранители обратили внимание на шумную компанию. Во время проверки выяснилось, что ребенок ехал на питбайке без водительских прав. Родителей мальчика привлекли к административной ответственности за нарушение правил передачи управления транспортным средством и ненадлежащее воспитание ребенка.

В Госавтоинспекции напомнили, что питбайки могут быть смертельно опасны для детей. Управление таким транспортом требует навыков, знаний и соблюдения правил дорожного движения.

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