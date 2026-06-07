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Новости Социум

Небольшой дождь и до +26 °C – погода в Ленобласти на 8 июня

На территории Ленинградской области 8 июня ожидается переменная облачность. Ночью на востоке местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер переменных направлений 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 °C, днем +21...+26 °C.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

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Теги

Ленинградская область Погода в Ленобласти
Новости Социум

Как проверяют на фальсификат еду в Петербурге? Рассказывает глава «Общественного контроля»

Проверки продуктов на фальсификат в Санкт-Петербурге чаще всего проводят после жалоб горожан и по товарам из низкого ценового сегмента. О том, как выбирают продукцию для лабораторных исследований, рассказал председатель организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

По его словам, качество продуктов питания остается одной из самых обсуждаемых тем среди жителей Санкт-Петербурга. «Общественный контроль» регулярно закупает товары в магазинах города и направляет их на экспертизу.

При выборе продуктов для проверки специалисты ориентируются на жалобы покупателей. Также внимание обращают на бренды, которые уже попадали в поле зрения органов государственного надзора и контроля.

Кроме того, в повторные проверки нередко включают товары, которые ранее уже признавали некачественными. Так эксперты оценивают, изменили ли производители состав и качество продукции после замечаний.

В первую очередь специалисты проверяют продукты из низкого ценового сегмента, где риск нарушений, по их оценке, выше.

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